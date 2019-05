Százötven éves a Bécsi Operaház

A különleges estén olyan művészeket láthat és hallhat a közönség, mint Nina Stemme, Camilla Nylund, Jonas Kaufmann, Szonja Joncseva, Tomasz Konieczny, Erwin Schrott és Roberto Alagna.

Ingyenes szabadtéri előadással, premierrel és kiállításokkal ünnepli fennállása 150. évfordulóját a Bécsi Operaház május 25-én és 26-án. „Nincs még egy olyan város, amelynek ennyire fontos lenne az opera, mint Bécsnek” – mondta Dominique Meyer igazgató.

Szombat délelőtt az „ilyenkor szokásos ünnepség” helyett egy matinét rendeznek, amelyen színpadra lép „mindenki, aki élettel tölti meg a házat”: a társulat, a kórus, a zenekar, de még a háttérben dolgozók is – fogalmazott Meyer.

Szombat este lesz Richard Strauss Az árnyék nélküli asszony című művének premierje – éppen száz évvel azután, hogy az operát a zeneszerző intendánssága alatt bemutatták. A főszerepeket Nina Stemme, Camilla Nylund és Evelyn Herlitzius énekli, Christian Thielemann pedig az eredeti partitúrából fog vezényelni.

Vasárnap este az egész várost ingyenes, szabadtéri előadásra várják a Herbert von Karajan térre. A különleges estén olyan művészeket láthat és hallhat a közönség, mint Nina Stemme, Camilla Nylund, Jonas Kaufmann, Szonja Joncseva, Tomasz Konieczny, Erwin Schrott és Roberto Alagna.

Az Oper Live am Platz sorozat keretében az operaház korábbi előadásainak közvetítéseit már egész héten láthatta és láthatja a közönség az operaház előtti téren. Négy ilyen nyilvános előadást tartanak az ünnepi héten Moszkvában is, valamint más országok nagyvárosaiban is.

Az Operaház és a Theatermuseum épületében a ház történetét bemutató kiállítás látható, amely visszatekint a Bécsi Operaház elmúlt 150 évére.

