Újabb zenei nagyágyúk kerülnek a rockhírességek közé

A világsztár rockénekes Tina Turner és a rapper Jay-Z is bekerül idén a clevelandi Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

A rockmúzeum szerdai bejelentése szerint a 2021-es „újoncok” között van Carole King, a The Go-Go’s, a Foo Fighters és Todd Rundgren is.

A 99 Problems és a Hard Knock Life című slágereket jegyző Jay-Z 23 Grammy-díjjal a háta mögött csatlakozik a rockhírességekhez.

Ő volt az első hiphopelőadó, aki bekerült a Dalszerző Hírességek Csarnokába.

Tina Turner magánéletéről az HBO csatorna készített a közelmúltban dokumentumfilmet, bemutatva, hogy az énekesnő miként hagyta el annak idején erőszakos férjét, Ike Turnert, aki zenei partnere is volt egyben és kezdett sikeres szólókarrierbe, olyan slágerekkel megörvendeztetve a közönséget, mint a What’s Love Got to Do With It.

A dalszerzőként már beiktatott Carole King 1971-es Tapestry című nagylemeze minden idők legsikeresebb albumai közé tartozik. A korongon olyan slágerek sorakoznak, mint a You’ve Got a Friend és (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, amely Aretha Franklin előadásában vált még híresebbé.

Az 1970-es évek végén alapított The Go-Go’s a new wave, a poprock és a postpunk műfajokban játszott. Egyik legsikeresebb albumuk az 1981-ben megjelent Beauty and the Beat volt.

A Bang the Drum All Day című slágert jegyző Rundgren negyedik nekifutásra kerül be a csarnokba.

A világ egyik legnépszerűbb rockbandája, a Foo Fighters frontembere, Dave Grohl korábban a Nirvana együttes tagjaként is csatlakozott a rockhírességekhez.

A rockmúzeum „zenei kiválóság díjjal” tünteti ki LL Cool J-t, Billy Prestont és Randy Rhoads-ot, valamint a Kraftwerk, Gil Scott Heron és Charley Patton munkásságát is elismeréssel méltatja. Az Ahmet Ertegun-díjat idén Clarence Avant zenei igazgató kapja.

A 36. beiktatási ceremóniát a tervek szerint október 30-án tartják Clevelandben.

A koronavírus-járvány miatt tavaly virtuális ceremónián iktatták be az új tagokat és az előadást televízión lehetett követni.

A Rock and Roll Hírességek Csarnokába minden évben a könnyűzene történetének azon jelentős alakjait jelölhetik,

akiknek legalább 25 évvel korábban jelent meg az első albumuk.

A jelöltekről egy művészekből, zenetörténészekből és a lemezipar képviselőiből álló testület szavaz.

Borítókép: Tina Turner még 1988-ban