Újra megnyitotta kapuit a Metropolitan Opera

A koronavírus-járvány miatti másfél éves lezárás után hétfőn ismét megnyitotta kapuit a New York-i Metropolitan Opera (Met).

Ezt ne hagyja ki! Házmestertempó és rágógumivita – Karácsony régi szövetségesén keres fogást a DK

Az első előadás az intézmény történetében először egy afroamerikai zeneszerző műve volt:

a közönség Terence Blanchard dzsessztrombitás Fire Shut Up in My Bones című művének premierjét láthatta Yannick Nézet-Séguin vezényletével.

A hatszoros Grammy-díjas Blanchard korábban többek között Spike Lee rendező számára is írt filmzenét. Operája Charles Blow azonos című önéletrajzán alapul, amely Louisiana államban töltött gyerek- és fiatalkorát mutatja be.

„Ez fenomenális megtiszteltetés és lehengerlő élmény. Ugyanakkor az egyik szemem sír, a másik nevet”

– mondta Blanchard a The New York Times című amerikai napilapnak. A neves operaház 138 éves történelmében korábban ugyanis még soha nem mutatták be afroamerikai zeneszerző operáját.

„A Black Lives Matter mozgalomnak kétségtelenül nagy hatása volt. Fontosnak tűnt, hogy a Met is válaszoljon rá”

– mondta Peter Gelb, az operaház igazgatója.

Borítókép: illusztráció