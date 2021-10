Zenés dokumentumfilm készült az A-ha együttesről

Zenés dokumentumfilm készült a világhírű norvég poptrióról, az A-háról. A nyolcvanas évek közepén a Take On Me című dallal berobbant formáció pályafutását bemutató alkotás csütörtöktől látható a hazai mozikban.

Minden idők legsikeresebb norvég zenei exportcikkének albumai az elmúlt három és fél évtizedben 55 millió példányban keltek el világszerte.

A siker, amely hirtelen jött, valóban elképesztő volt; Thomas Robsahm rendező filmjének egyik pozitívuma, hogy bemutatja az árnyoldalt is, a világhírnévvel megbirkózás nehézségeit, a tagok közötti feszültségeket.

Az A-hát 1982-ben alapította a gitáros Pal Waaktar-Savoy, a billentyűs Magne Furuholmen és az énekes Morten Harket.

A húszas éveik elején járó norvég zenészek Londonba költöztek, hogy befussanak, de aztán több éven át visszautasítással, nem ritkán nélkülözéssel kellett szembenézniük. Amikor a Take On Me beütött, még mindig egy olcsó hotelben húzták meg magukat, de lemezkiadójuk, a Warner megkockáztatott egy nagyobb summát a Take On Me Steve Barron-féle ceruzaanimációs videóklipjére – és jól döntött: a dal Amerikában a listák élére kúszott.

A bemutatkozó album, az 1985-ben megjelent Hunting High and Low (rajta a szintén slágerré vált The Sun Always Shines on T.V., a Train of Thought vagy a címadó Hunting High and Low) 11 millió példányban fogyott.

A filmben látható interjúk és a kulisszák mögötti jelenetek segítségével kirajzolódó történet megmutatja, hogy bár az A-ha a mai napig népszerű világszerte és példakép számos előadó (köztük a Coldplay és Kanye West) számára, az eltelt évtizedekben is folyamatosan keresi saját hangját, és nem enged elveiből. A 12 éves korától együtt zenélő Waaktar és Furuholmen különböző módon közelít a dalszerzési kredit kérdéséhez, Morten Harket, a frontember pedig időnként a saját (egyébként kivételes) hangjával sincs kibékülve. De – ahogy a filmben is elhangzik – a zene összeköti őket, ha a barátság már kevésbé is.

Az A-ha ma is aktív és turnézik (Magyarországon 2010-ben, akkor búcsúturnéjuknak gondolt koncertsorozatuk keretében jártak), tizenegyedik albumuk (az évek során további sláger volt például a Cry Wolf, a Manhattan Skyline, a Stay on These Roads vagy a Touchy) a hírek szerint jövőre talán megjelenik.

A zenekar népszerűsége csúcsán, 1987-ben egy James Bond-film címzenéjét is elkészítette (Halálos rémületben).

Az A-ha: A film a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütált Magyarországon, és október 14-től érkezik országszerte a mozikba a Pannonia Entertainment forgalmazásában.

