A korábban bejelentett negyven fellépő mellett újabb mintegy harminc előadó koncertje került a programba - közölték a szervezők kedden.

A most bejelentett nevek közül kiemelkedik a tavalyi MTV VMA díjra a legtöbb kategóriában jelölt, végül az év előadója és a legjobb popvideó díjjal jutalmazott Grammy-díjas kanadai világsztár, Justin Bieber, aki Justice című világkörüli turnéja keretében 2023 márciusában a Papp László Budapest Sportarénában fog koncertet adni.

Érkezik a világ legjobb dj-i közé tartozó skót Calvin Harris, aki a 2014-es Sziget fesztivál záróbuliján adott műsort.

Az idei Szigetre több előadó érkezik friss lemezanyagával. Az ausztrál Tame Impala a The Slow Rush című albumát mutatja be a fesztiválon, a legígéretesebb tehetségek közé tartozó Sam Fender, aki az idei Brit Awards-on a legjobb brit alternatív/rock előadó díját nyerte el, Seventeen Going Under című új lemezét promotálja a fesztiválon. Friss albummal, a 2021-ben megjelent Therapy című anyaggal érkezik a szintén brit Anne-Marie, jön továbbá Holly Humberstone, valamint a német ütősökből és fúvósokból álló techno csapat, a Meute is.

A kedden közzétett fellépői listán szerepel továbbá Steve Aoki, Nina Kraviz, a Milky Chance, Bad Gyal, a Channel Tres, a Kensington, az Ofenbach, Mezerg, Noga Erez, Seth Troxler, Kölsch, Folamour, Role Model, Cate Le Bon, Tourist, Myd, Remi Wolf, Alfie Templeman, Kid Francescoli, Denis Sulta & Mella Dee, illetve a Dirtyphonics.

A szervezők korábban már bejelentették mások mellett az Arctic Monkeys, Dua Lipa, a Kings of Leon, a Bastille, Stromae vagy Lewis Capaldi koncertjét az idei Szigeten.

Borítókép: a Tame Impala egy 2019-es fellépésen