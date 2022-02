A New York igazi feleségeiben, illetve pár saját show-ban (Bethenny, The Big Shot with Bethenny) is látott Bethenny Frankelnek rettenetes élményben volt része egy külföldi nyaralás során: egy étteremben összecserélték a rendelését, és olyan ételt kapott, amiben hal is volt – miközben ő „halálosan allergiás” a halra – írja az Origo.

Pár falat után ki is alakult nála „az egészségügyi vészhelyzet”, de a kórházban aztán megkapta a szükséges injekciókat, és némi alvás után jobban lett. Szerinte a vele lévő kislányának nehezebb volt végignézni az egészet, egyébként mindenkit arra figyelmeztetett egy TikTok-videóban, hogy vegye komolyan az allergiáját: