Tíz évig élt egy elváltozással a körmén az amerikai Maria. A nő nem is törődött a barna csíkkal a hüvelykujján, sőt, szerinte még különlegessé is tette a kinézetét. Egy nap azonban egy orvos meglátta, és azonnal vizsgálatokra küldte - írja a Bors.

Maria Sylvia elszörnyedt, amikor az orvos közölte vele a hírt: a csík a körmén rákos elváltozás, a bőrrák egy igen súlyos változata.

"Valószínűleg már három éve rákos vagyok és nem is tudtam róla. A melanoma akár egy évtizedig is szunnyadó fázisban lehet, egy úgynevezett nulladik stádiumban. Ha azonban nem fedezik fel, elkezd burjánzani, és akár áttétet is képezhet" - mondta el a nő a TikTokon.

Woman lived with 'cool streak' under nail before devastating truth emerged https://t.co/vRjNCcPVxQ — Péterffy Emma (@PeterffyEmma) March 31, 2022

Meg kellett műteni, levették a körmét, a hüvelykujja csontjából is levágtak egy darabot, valamint bőrátültetésen is átesett. Most az eredményekre vár, hogy sikerült-e megszabadulnia a rákos sejtektől, vagy esetleg már nála is elterjedt a kór.

Felhívta a figyelmet arra, hogy azonnal orvoshoz kell fordulni, ha a köröm színe vagy formája megváltozik. Ha a köröm elválik a körömágytól, vérzik, elvékonyodik vagy megreped, vagy olyan zúzódások vannak rajta, amelyek nem tűnnek el – ez annak a jele lehet, hogy valami nincs rendben.

A melanoma a bőrrák legrosszabb formája, és általában az UV-sugárzásnak való kitettség okozza. Ha korán elkapják, túlélési aránya jó: az emberek 90 százaléka túléli, ha a rákot az első stádiumban észlelik.

Illusztráció: Shutterstock