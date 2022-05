Stormi Maya New Yorkban él és több sorozatban is feltűnt kisebb szerepekben, igazi sikereit azonban nem a filmvásznon inkább a fotósok kamerái előtt érte el. 16 évesen kezdett modellkedni, a kifutók után pedig a férfimagazinok címlapján építette tovább karrierjét - merész képeit az Origo szúrta ki.

A venezuelai, a horvát és a szlovén Playboy kiadásaiban is szerepelt korábban. Most 27 éves és a Penthouse is felfedezte magának, ő lett a magazin március-áprilisi címlaplánya.



A közösségi médiában is népszerű, Instagramon 800 ezer követője van, ami főleg a hasonló képeinek köszönhető.