A Playboy brazil modellje, Cris Galêra az OnlyFansen is aktív, az Instagramon több mint 200 ezren követik – amin nincs is mit csodálkozni, hisz rendre oszt meg magáról szexi képeket. Nemrégiben a nemzetközi jóganap keretében meztelenül mutatott be pár jógagyakorlatot, azt mondta, úgy könnyebben tud kapcsolatot teremteni a testével - írja az Origo. A rendhagyó edzést természetesen a közösségi médiában is dokumentálta, pár korábbi fotója után mutatjuk az erről szóló, lapozható bejegyzést.