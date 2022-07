A világon talán a legtöbb embert foglalkoztató kérdés végre megválaszolásra került – valójában mi a legrosszabb módja a halálnak? Igen, ez morbid, de tagadhatatlan, hogy legtöbbünk elgondolkodott már ezen. Ez egyike az élet számos kérdéseinek, amelyekre látszólag lehetetlen választ találni, és bár senki sem akar szörnyű halált átélni, mindig érdekes tudni a legrosszabb és legvéresebb utakat.

Nos, hála egy temetkezési vállalkozónak, most már pontosan tudjuk, mi a legrosszabb haláleset, és akár hiszi, akár nem, nem szükséges hozzá sem penge sem golyó - olvasható az Unilad oldalán.

Caitlin Doughty leginkább az Ask a Mortician nevű YouTube-csatornájáról ismert, ahol meglehetősen hátborzongató tartalmakat tesz közzé 1,85 millió feliratkozójának. A Los Angeles-i székhelyű temetkezési vállalkozó nemrégiben egy videót töltött fel a csatornájára, hogy válaszoljon egy feliratkozója által feltett kérdésre, aki arra volt kíváncsi mi a legrosszabb módja a halálnak. Válaszában kifejtette, hogy a „rossz halálesetek” különböző kultúrákban hasonló jellemzőkkel bírnak.

"Mindig nehéz azt elfogadni, ha a halál tragikus és váratlan, például öngyilkosság, gyilkosság, szörnyű baleset… A túlélők számára a legrosszabb az lehet, ha soha nem találják meg a holttestet, és nem lehet elvégezni a temetési és gyászszertartásokat."

Doughty ezután a halál legrosszabb módjait tárgyalta, beleértve az egyik legrosszabb módszert, és nem meglepő módon egy ősi kínzási módszerből származik, amelyről valószínűleg sokan még nem is hallottunk.

A módszert scapizmusnak nevezik, ez egy ősi és végzetes perzsa kínzás.

"Lefolytatását azzal kezdték, hogy a célszemélyt egy fatörzshöz vagy csónakhoz rögzítették, majd vízen kívül csak tejet és mézet adtak neki táplálék gyanánt, de azt nagy mennyiségben. Amennyiben nem akart éhen halni ezzel kellett élnie, de persze a kényszertáplálás is gyakori volt. Ezek hatására folyamatos hasmenés alakult ki, ami különösen vonzott bizonyos rovarfajokat, persze ezek egyébként is komoly érdeklődést mutattak a magára hagyott test iránt. A hatást fokozta ha a mézes, tejes masszát kívülről is az áldozatra kenték. A bogarak a számukra értékes cukrokat nem épp gondosan lenyalogatva kezdték el fogyasztani. Nagy szerencséje volt a kikötözöttnek, ha idő előtt elhalálozott kiszáradásban." -magyarázza a hátborzongató módszert.

Ezt a fajta kínzási módszert i.e. 500 körül kezdték el, és „csónak módszerként” ismerték, mivel az áldozatokat két kivájt farönkben vagy csónakban helyezték el, még mielőtt szenvedésük elkezdődött volna. Természetesen a követőket megdöbbentette a végzetes kínzási módszer, és legtöbbjük egyet is értett a fiatal nővel, miszerint tényleg ez a legrosszabb módja a halálnak - írja a cikk alapján a Bors.

