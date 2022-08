A szépség többek között arról híres, hogy még a magánéletében is igen lenge ruhákat hord, melyek kiemelik tökéletes idomait és fitt, feszes alakját. Most is egy felettébb sokat mutató darabot kapott magára, melyet business casual stílusúnak ítélt meg, azaz, tökéletesen alkalmasnak arra, hogy akár egy üzleti megbeszélésen is viselje - szúrta ki a life.hu.

Az kérdéses, tárgyalópartnerei mennyire lennének képesek a puszta tényekre koncentrálni, miközben ilyen szerelésben beszél velük, ám a követőknek mindenesetre tetszett a választás: immár több mint 100 ezren lájkolták a pikáns bejegyzést.

És itt van ugyanez kicsit még kevesebb ruhában...