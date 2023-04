Nemcsak fizikai, hanem mentális károkat is okozhat a sült krumpli fogyasztása – idézi egy friss kutatás eredményét a Futurism tudományos portál.

A Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban megjelent új tanulmányban egy kutatócsoport

kapcsolatot talált a hasábburgonya fogyasztása és a szorongás vagy depresszió között,

miután a szakértők 11 év alatt több mint 140 000 sült krumplit fogyasztó emberről gyűjtött adatokat elemeztek.

Illusztráció: Shutterstock

A kutatók megállapították, hogy a hasábburgonya fogyasztása a szorongás kockázatának 12 százalékos és a depresszió esélyének 7 százalékos növekedését okozhatja. Úgy vélik mindezt egy, a sütés során keletkező vegyi anyag, az akrilamid idézi elő - derül ki az Origo cikkéből.

Az akrilamiddal kezelt zebrahalak a depresszió és a szorongás halakra jellemző tüneteit mutatták: sötét sarkokba húzódtak, tartózkodtak az akváriumuk felfedezésétől, és elzárkóztak a társas kapcsolatoktól - írták le a tudósok.

Az eredmények megerősítéséhez még további vizsgálatokra van szükség, a kérdéssel ugyanakkor a szakértők szerint mindenképpen foglalkozni kell.