Mielőtt a családba egy gyermek megérkezik, a szülők gondosan odafigyelnek arra, hogy a lehető legkisebb veszély érje őt. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor a legnagyobb odafigyelés ellenére is megtörténik a baj. Ebben segít most egy korábbi mentős, aki most megosztott három olyan háztartási cikket, amellyel adott esetben a gyermekek életét is meglehet menteni,

Elem lenyelésénél segítség lehet a méz

Gyakori probléma – főleg a karácsonyi időszak közeledtével – hogy a gyermek a lakásban talál egy gombelemet, amit le is nyel. Nikki Jurcutz, egykori mentős ezért azt ajánlja, hogy ilyenkor érdemes neki mézet adni, ezzel is enyhítve a fájdalmakat.

A szakember hangsúlyozza, hogy minden ilyen esetben kórházba kell vinni a gyermeket.

Szőrtelenítő krém a fájdalmas hajgócok kezelésére

A krém a fájdalmas hajgócok kezelésére is használható, amikor a haj a gyermek lábujja vagy ujja köré tekeredik, ami duzzanatot okoz. Ezek az úgynevezett hajgócok ritkák a gyermekeknél, de általában négy naptól 19 hónapig fordulnak elő náluk, az NHS szerint.

Ha a hajtornyok nem túl nagyok, és nincs sérülés a bőrön, akkor kipróbálhatja ezt a kezelést. Vigyen fel egy kis mennyiségű szőrtelenítő krémet a területre, és hagyja hatni 10 percig. Ezután öblítse le meleg vízzel. Ha a haja rá van csavarodva a gyermek ujjára, azonnal vigye őt a sürgősségi osztályra

– tanácsolta a korábbi mentős.

Alufólia az égési sérülésekre

Az égési sérülés kezelésekor el kell távolítani a ruházatot, ékszereket az érintett területről és hűtse le az égési sérülést hideg vagy langyos – nem jég hideg – víz alatt 20 percig.

Miután ez megtörtént, le kell takarni azt alufóliával, hogy megóvjuk a további sérülésektől

– fejtette ki a The Sun-nak Nikki Jurcutz, aki hozzátette, hogy