A színész tiszteletére Franciaoszágban is készítettek egy viaszszobrot, amit a párizsi Grévin viaszmúzeumban mutattak be múlt héten. Az alkotás azonban nem tetszik sem a színésznek, sem a közönségnek. Úgy gondolják, túlságosan világos Dwayne „ The Rock” bőrszíne – írja az Origo.

A színész Kaliforniában született szamoai anyától és színes bőrű kanadai apától.

Megkérem a csapatomat, hogy keressék fel a Grévin Múzeumban dolgozó barátainkat, hogy dolgozhassunk a viaszfigurám javításán... Kezdve a bőrszínemmel

– írta a színész az Instagram oldalán, ahol James Andre Jefferson Jr. videóját osztotta meg, aki szerint a szobor inkább hasonlít David Beckhamre, mint a színészre. A múzeum megerősítette, hogy kijavítják Dwayne Johnson viaszból készült mását.