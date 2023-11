A tojásról sokáig azt hitték, hogy ha túl sokat fogyasztunk belőle, a koleszterinszintünk bánhatja, és nagyobb eséllyel alakulhat ki nálunk szív-és érrendszeri megbetegedés.

Azóta többen megcáfolták ezeket az állításokat, ám most egy dietetikus elárulta, mi is az igazság - írja a life.hu.

A legfrissebb kutatások szerint nyugodtan ehetünk tojást, hiszen tápláló étel, sok benne a fehérje és kevés a kalória.

A cikk szerint Dr. Carrie Ruxton dietetikus azt mondta, a tojásnak az étrend alapvető részét kell képeznie. Számos nagyszerű egészségügyi előnnyel rendelkezik, és hatalmas segítség a fogyásban.

Ruxton azt is leszögezte, hogy ha kiegyensúlyozottan étkezünk, nyugodt szívvel ehetünk akár heti 7-14 tojást is. Ötven felettiek számára főleg előnyös, ha tojást fogyasztanak, ugyanis a benne lévő vitaminok, ásványi anyagok és a fehérje segíthet megtartani az izomtömeg megtartását is.