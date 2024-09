A Jackson 5 tagjai közül Jackie 18, Tito 16, Jermaine 15, Marlon 12, Michael pedig mindössze 11 éves volt, amikor befutottak. (A hatodik fivér, Randy 1975-től 1989-ig volt Jacksons-tag.) A Jacksons gyakran lépett fel Elvis Presley-vel és több zenei rekordot is megdöntött. Ezek közé tartozik, hogy az első zenekar volt, amelynek első négy kislemeze (I Want You Back, ABC, The Love You Save, I’ll Be There) vezette az amerikai Hot 100-at. A Jackson 5/Jacksons lemezeiből világszerte több mint 100 millió fogyott.