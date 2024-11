Nemrégiben 4. stádiumú agyrákot diagnosztizáltak egy amerikai dédnagymamánál. A diagnózis után pár nappal azonban szinte hihetetlen dolog történt: sorsjegyen ugyanis 100 ezer dollárt nyert.

Debbie Bury akkor kezdett gyanakodni, hogy valami baj lehet vele, amikor egy kártyajáték közben összezavarodott. A dédnagymama orvoshoz fordult, ők pedig megállapították, hogy agyrákja van, három daganat is van a fejében.

Az idős nőt természetesen összetörte a hír, de barátai támogatásai ezekben a nehéz időkben is sokat jelentettek neki. Az első nap is legalább 26 barátja látogatta meg a kórházban, ahol mások is nagyon megkedvelték a nőt.

A Mirror azt írja, hogy az onkológiai nővér szerint Debbie nagy népszerűségnek örvendett bent, egy koronával jelképesen a kórház királynőjének is választották.