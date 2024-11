Újabb alattomos dolog derült ki a stresszről. Egy kutatás szerint a stressz és a depresszió felgyorsítja az őszülés folyamatát, így az is előfordulhat, hogy valaki harmincéves korára teljesen megőszül. Bár azt, hogy ki mikor kezd el őszülni, a genetika is befolyásolja, a stressz felgyorsíthatja a folyamatot – írja a life.hu.

Ahhoz, hogy megértsük ezt a folyamatot, tisztában kell lennünk néhány dologgal.

A stressz a hajunkra is hatással van

A haj színét alapvetően a melanin nevű pigment adja, ezt pedig a hajhagymák melanint termelő sejtjei, a melanociták állítják elő. Ahogy azonban öregszünk, a szervezetünk egyre kevesebb melanint termel.

Ezt a folyamatot pedig még jobban felgyorsíthatja, ha az ember stresszes, ugyanis ekkor is károsodnak a melanocita őssejtek. A krónikus stressz miatti magas kortizolszint is rossz hatással van a hajra: gátolja a hajhagymák működését és felgyorsítja a hajhagymák öregedését is – derült ki a Harvard Egyetem kutatásából.