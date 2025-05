Az online játékosokat is megihlette a pápaválasztás

A játékot életre hívó felhasználó, @itismaxhooray szerint a résztvevők száma sokszorosa a konklávén részt vevő bíborosok számának. Az eredeti bejegyzésre több mint százezer interakció érkezett, és már az első napon több ezren regisztráltak. A jelentkezés időközben már lezárult.

Magában a játékban szerepe lesz a tudásnak és a szerencsének is. A résztvevők sorsolás útján kapják meg saját bíborosukat, akinek a konklávén elért eredménye hatással van végső helyezésükre. Ugyanakkor a regisztrációkor egy extra kérdőívet is ki kellett tölteniük előzetes tudásuk alapján a játékosoknak, az ebben megszerzett úgynevezett pápapontok is beleszámítanak az eredménybe.

A játék további részleteiről ITT olvashat bővebben.