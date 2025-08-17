augusztus 17., vasárnap

Limitált bankjegysorozattal tisztelegnek Ozzy Osbourne előtt

Egy brit képzőművész nem mindennapi módon tiszteleg a nemrég elhunyt Ozzy Osbourne előtt. Dion Kitson limitált szériás bankjegyeket készített, amelyeken III. Károly király portréja helyett a rocklegenda arcképe szerepel. A különleges darabok vasárnapig elérhetők, és az eladások bevételének egy részét jótékony célra fordítják.

Limitált bankjegysorozattal tisztelegnek Ozzy Osbourne előtt

Ozzy Osbourne új falfestménye, amelyet az Aston Villa rendelt meg az elhunyt énekes emlékére

Forrás: AFP

Egészen egyedi formáját választotta a tiszteletadásnak Dion Kitson, aki egy ezer darabból álló bankjegysort tervezett, melyeken III. Károly király arcképét Ozzyéra cserélte. Az 5, 10, 20 és 50 fontos címleteken Ozzy mellett feltűnnek zenésztársai, illetve hozzá köthető ikonikus birminghami helyszínek, épületek is – adta hírül a Világgazdaság.

Heavy metal musician Ozzy Osbourne passes away
Ozzy Osbourne, a rocklegenda
Forrás: AFP

Dion Kitson, aki maga is arról a környékről származik, mint Ozzy Osbourne bandája, egész pontosan a Black Sabbath otthonának számító Birminghamtől nyolc kilométerre található Dudley városában született, nagy műgonddal, aprólékos munkával készítette el a bankjegyeket.

Érzelmileg nem volt könnyű a halála utáni napokban válogatni a róla készült képeket, beleásni magam az élete részleteibe

– mesélte a művész a BBC-nek, aki elmondta, a kedvence a sorozatból a 20 fontos lett, amelyen egy angyal ad egy gitárt Tony Iomminak.

A bankjegyeket a művész hivatalos weboldaláról lehet megrendelni vasárnapig (mai napig), a pénzek darabja 20 fontba kerül, a teljes, öt különböző címletet tartalmazó sor pedig 70 fontért szerezhető be.

A különleges bankjegyeket ITT lehet megtekinteni.

