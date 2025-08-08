Rekordmennyiségű sört ittak az Oasis-rajongók

Az Oasis visszatérő koncertjein tomboló rajongók gyakorlatilag megrohamozták a Wembley italpultjait: esténként mintegy 250 ezer korsó sör fogyott, ami rekordnak számít. A korsónként 8,2 fontos árral kalkulálva ez nagyjából 2 millió fontos bevételt jelentett minden egyes koncert alkalmával – számolt be róla a Világgazdaság a The Times információi alapján.

Liam Gallagher, énekes, Paul Arthurs, gitáros és Noel Gallagher, a brit Oasis rockegyüttes énekese és gitárosa a cardiffi Principality Stadion színpadán lépnek fel 2025. július 4-én

Forrás: AFP

Összehasonlításképpen, a hasonló kaliberű, a Wembley-t szintén egymás után több este is megtöltő sztárfellépők, mint a Coldplay vagy Taylor Swift koncertjein jóval kisebb mennyiségű sör fogyott: a Chris Martin vezette rockbanda bulijain körülbelül 120 ezer korsó, míg a kanadai énekesnő fellépésein nagyjából 40 ezer korsó sört adtak el, mondjuk a három produkció rajongótábora eléggé különböző, így a fogyasztásbeli eltérések sem mondhatók meglepőnek.