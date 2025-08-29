Kávé és démonok: válóokok, amelyektől az ügyvéd hátast dobott

Van, akinek egy zokni, van, akinek egy reggeli kávé verte ki a biztosítékot. Az ügyvédek komolyságát veszélyeztető, leghihetetlenebb, legbizarabb válóokokat a nagyvilágból a Life.hu szedte össze.

Hihetelen, dea kávézás is volt már válóok (illusztráció)

Válóok 1.: a smink

Évekkel ezelőtt bejárta a sajtót, amikor egy arab férfi azért döntött a válás mellett, mert nem ismerte fel smink nélkül a feleségét. Az ifjú ara korábban több plasztikai műtéten is átesett, házasságkötésük előtt pedig több réteg smink alá rejtette természetes báját.

Igazi arca akkor bukkant elő, amikor úszás előtt lemosta a vakolatot, férje pedig igaz valóját meglátva azonnal beadta a válókeresetet, mivel úgy érezte, átverték.

Hiába, nem ok nélkül javasolják, hogy menjünk uszodába randizni.