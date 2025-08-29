1 órája
Kávé és démonok: válóokok, amelyektől az ügyvéd hátast dobott
Nincsenek könnyű helyzetben a válóperes ügyvédek, mert elképesztő, hogy a házastársak miért rohannak a bíróságra, és vetnek véget a házasságuknak. Néha egy apróságnak tűnő, egészen banális dolog is elég ahhoz, hogy vége legyen egy frigynek. Íme, egy csokorral a legabszurdabb válóokok végtelen sorából.
Az ügyvédek is elképednek néha a bizarr válóokon (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Van, akinek egy zokni, van, akinek egy reggeli kávé verte ki a biztosítékot. Az ügyvédek komolyságát veszélyeztető, leghihetetlenebb, legbizarabb válóokokat a nagyvilágból a Life.hu szedte össze.
Válóok 1.: a smink
Évekkel ezelőtt bejárta a sajtót, amikor egy arab férfi azért döntött a válás mellett, mert nem ismerte fel smink nélkül a feleségét. Az ifjú ara korábban több plasztikai műtéten is átesett, házasságkötésük előtt pedig több réteg smink alá rejtette természetes báját.
Igazi arca akkor bukkant elő, amikor úszás előtt lemosta a vakolatot, férje pedig igaz valóját meglátva azonnal beadta a válókeresetet, mivel úgy érezte, átverték.
Hiába, nem ok nélkül javasolják, hogy menjünk uszodába randizni.
Rémálom a képernyőn: öt menyasszonyi ruha, amit biztos, hogy nem felejtünk el
Válóok 2.: a reggeli kávé
Egy válóperes ügyvéd osztotta meg a sztorit, miszerint egyik kliense
azért döntött a válókereset beadása mellett, mert a felesége minden reggel megkérdezte, hogy kéri a kávéját.
Mindezt hét éven keresztül, ami valóban idegesítő lehetett, de a válásnál talán létezett volna egyszerűbb és olcsóbb megoldás is.
Válóok 3.: a horkolás
Egy nő
a horkolás ellenszerét nem a gyógyszertárban, hanem egy válóperes ügyvéd irodájában kereste.
Állítása szerint férje olyan hangerővel horkolt, hogy évekig nem tudott rendesen aludni, így végső elkeseredésében a házasság felbontását kérvényezte.
Mi köze a démonoknak, a zokninak a váláshoz? Ha kíváncsi a többi bizarr válóokokra, KATTINTSON!
