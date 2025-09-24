Milliók életét követeli évente, mégsem foglalkozunk vele eleget

Óránként több mint ezren halnak meg világszerte infarktusban és magas vérnyomás okozta szívrohamban, pedig a halálesetek közül sok megelőzhető lenne

– szögezte le genfi sajtótájékoztatóján a szervezet főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz a 2024-es adatokra hivatkozva. Hozzátette azonban azt is, hogy az egyes ENSZ-tagországoknak megvannak az eszközeik arra, hogy változtassanak a szomorú statisztikán; azt mondta, hogy politikai akarat, beruházások és az egészségügyi ellátórendszer reformjainak segítségével emberéletek millióit lehet megmenteni.

A szervezet közlése szerint a tüneteket – amelyek például demenciát vagy súlyos veseproblémákat is okozhatnak – sokan egyebek között azért nem veszik figyelembe, mert nem jutnak megfelelő orvosi ellátáshoz, vagy mert nem kapnak megfelelő információkat például az alkoholfogyasztás és a dohányzás vérnyomásra gyakorolt hatásairól.

A WHO emellett hangsúlyozta, hogy a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek továbbra is az egyik leghatékonyabb és leggazdaságosabb módszerei a kezelésnek, mindazonáltal a jelentés elkészítése során az alacsony jövedelmű országok alig 28 százaléka erősítette meg, hogy a lakosságnak megfelelő hozzáférése van ezen gyógyszerekhez.

Ezzel kapcsolatos közleményében a szervezet mindazonáltal jó példaként említette Bangladest, a Fülöp-szigeteket és Dél-Koreát mint olyan országokat, amelyek az utóbbi időben sokat tettek a probléma kezelése érdekében.

A fejlődő országok egészségügyi rendszereire a részben a magas vérnyomás okozta kardiovaszkuláris megbetegedések az utóbbi 15 évben mintegy 3,7 milliárd dollárnyi terhet róttak, vagyis ezen államok összeadott GDP-jének két százalékát – figyelmeztetett a WHO, amely a vérnyomás optimális értékét 130/80 higanymilliméterben határozta meg.