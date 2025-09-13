Égig érő napraforgó? Ez nem mese, ez Guinnes-rekord!

A világ legmagasabb napraforgóját termesztette egy ukrán származású férfi az Indiana állambeli Fort Wayne-i kertjében.

Fotó: evgeeenius / Forrás: Shutterstock

A Clover névre keresztelt, több mint 35 láb (1066,8 centiméter) magas, telefonpóznányi napraforgót szerdán ismerte el a Guinness Rekordok Könyve az eddig mért legmagasabb napraforgónak.

A 47 éves Alex Babich tizennégy évesen emigrált az Egyesült Államokba a csernobili atomerőmű-katasztrófa után. Hét éve kezdte el termeszteni a napraforgókat, szülőhazája iránti szeretete jelképéül.

A napraforgó Ukrajna nemzeti virága, így ez pont nekem való

– mondta a férfi.

Babich első napraforgója 13, a második 15, majd 19 láb magas volt.

A férfi a legmagasabbra növő növényekből vett magvakat a genetikai vonal erősítése céljából, más óriásnaprafogó-tenyésztőkkel is cserélt magvakat, és létrehozott egy titkos növényi tápot, amelyet „családi örökségnek” nevez. Minden magot zárt helyiségben vetett el kora tavasszal, később ültette ki őket a kertbe.

Babich szerint

a rekordmagas virág „évek kísérletezésének és tévedéseinek” az eredménye.

A virág bemutatására mintegy nyolcvanöten gyűltek össze, közöttük a helyi egyetem több neves mesterkertésze és az Allen megyei Súlyok és Mértékek Főosztályának képviselői.