Elhunyt Robert Redford
A színészlegenda 89 éves korában halt meg. Robert Redford halálának oka még nem ismert.
Robert Redford 89 évesen, álmában halt meg
Forrás: AFP
Fotó: Valery HACHE
Robert Redford halálát, amely Provo külvárosában, a hegyekben következett be, Cindi Berger, a Rogers & Cowan PMK reklámügynökség vezérigazgatója jelentette be.
Berger elmondta, hogy Redford álmában hunyt el, de a halál pontos okát nem közölte – írta meg a New York Timesra hivatkozva a Magyar Nemzet.
A baseballtól a Broadway-ig
Robert Redford 1936. augusztus 18-án született Kaliforniában. A baseballban megmutatkozó tehetségének köszönhetően jutott be a Coloradói Egyetemre. Anyja halála után magaviselete problémássá vált, balhéi és tivornyái miatt sportösztöndíját másfél év múlva elvesztette és távoznia kellett az egyetemről. Az intézmény évtizedekkel később, 1988-ban tiszteletbeli diplomát adományozott az egykori rossz diáknak. Alkalmi munkákat vállalva végigcsavarogta az Egyesült Államokat és Európát, Párizsban és Firenzében festészetet, New Yorkban díszletépítést és színjátszást tanult. Kisebb színpadi szerepek után a kiugrást a Mezítláb a parkban című Broadway-darab hozta meg neki.
Színész, rendező, producer
Első filmje, a Háborús vadászat 1962-ben készült, s ebben Sydney Pollackkal játszott, akivel összebarátkozott. Hét közös filmet készítettek, ezekben Pollack már a rendezői feladatokat látta el. A Butch Cassidy és a Sundance kölyök című western (1969) tovább növelte népszerűségét. Partnere Paul Newman, akivel felejthetetlen alakítást nyújtott A nagy balhé (1973) című filmben is. Redfordot játékáért Oscarra jelölték. Mindkét filmet George Roy Hill rendezte. 1980-ban sikeresen debütált rendezőként és producerként. Átlagemberek című családi drámája három Oscar-díjat is kiérdemelt: legjobb film, legjobb rendezés, valamint a legjobb mellékszereplő (Timothy Hutton).
Az 1980-as évektől filmográfiájában előtérbe kerültek a romantikus történetek. négy év kihagyás után vállalt újabb szerepet az Őstehetség című filmben Glenn Close és Kim Basinger mellett. Az igazi visszatérés azonban egy év múlva következett, Meryl Streep oldalán a Távol Afrikától című filmben.
Az 1994-es Kvíz-show című film rendezéséért szintén jelölték Oscar-díjra. A suttogó (1998) volt az első olyan filmje, amelynek egyszerre volt főszereplője és rendezője. Robert Redford az Oscar-díj mellett a Golden Globe-díj, az Audubon-érem, a BAFTA-díj és a Dartmouth Filmtársaság díjának a tulajdonosa.
2000-ben jórészt Budapesten forgatta Brad Pitt-tel a Kémjátszma című krimit, öt évvel később nagypapakorú alkoholistát alakított a Befejezetlen életben. A 2012-es A hallgatás szabálya című politikai thrillernek ismét csak egy személyben volt rendezője, producere és szereplője. 2017-ben ismét Jane Fondával szerepeltek együtt a Milyen hosszú az éjszaka című romantikus drámában.
Festészet
Redford 2018 augusztusában bejelentette, hogy visszavonul a színészettől, mert több időt akar szánni a festészetre, a filmezést pedig rendezőként folytatja. Utolsó alakítását az igaz történeten alapuló, Úriember revolverrel című bűnügyi vígjátékban nyújtotta, az elbűvölő modorú bankrabló szerepéért Golden Globe-díjra jelölték.
1980-ban a független filmesek támogatása érdekében hozta létre a utahi Sundance Filmintézetet, amelynek évente megrendezett fesztiválja ma már a világ egyik legjelentősebb filmmustrája (a filmfesztivál nevét egyik leghíresebb szerepéből kölcsönözte).
A színészóriás elismerésieről, díjairól bővebben a Magyar Nemzet cikkében olvashat.