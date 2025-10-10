Megnyílik a Colosseum titkos alagútja, ahol 2000 éve nem járt ember

Csaknem kétezer év után első ízben nyitják meg a nagyközönség előtt a római császárok hajdani titkos átjáróját a római Colosseumban október 27-én, adta hírül az MTI.

Sötét tikokat őriz a Coloseum rejtett alagútja (illusztráció)

A Commodus császárról elnevezett átjárót a Colosseumi Régészeti Park régészei szerint a római császárok feltehetően arra használták, hogy észrevétlenül és biztonságban jussanak el a nekik fenntartott tribünre az amfiteátrumban.

Commodus, Marcus Aurelius császár fia, aki a Ridley Scott rendezte Gladiátor című film révén vált közismertté napjainkban, i. sz. 180 és 192 között uralkodott, a gladiátorjátékok nagy kedvelője volt, sőt maga is gyakran részt vett ezekben. A folyosót felfedezésekor, az 1810-es években nevezték el róla. Valaki állítólag megpróbálta meggyilkolni a kegyetlenségéről hírhedt császárt, amikor áthaladt a folyosón, de a merénylet kudarcba fulladt. Uralkodásának 192-ben egy összeesküvés vetett véget, meggyilkolásával vége szakadt az Antoninus-dinasztiának.