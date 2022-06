Az Európai Unióban elképesztő áremelkedés tapasztalható, amelyhez a háború és a Brüsszel által hozott oroszellenes szankciók egyaránt hozzájárulnak - írja a helyzetet összefoglaló cikkében az Origo. A legsúlyosabb helyzet a balti államokban van: Észtországban a májusi adatok szerint 20,1 százalék, Lettországban 16,4 százalék, míg Litvániában 18,5 százalék volt a háborús infláció. Szintén két számjegyű volt a háborús infláció Hollandiában, Görögországban és Szlovákiában is. Csehországban pedig egyenesen három évtizedes csúcsot döntött az infláció a májusi 16 százalékos adattal.

Legutóbb a cseheknél 1993-ban volt tapasztalható hasonló, akkor az infláció meghaladta a 18 százalékot.

A cseheknél egyébként nagyon hasonló kép rajzolódik ki, mint az Unió legtöbb országában, vagyis hogy a háború és a szankciók miatt elszabadult energetikai árak feltornásszák minden más termék árát is. Csehországban a friss adatok szerint az élelmiszerek és üdítőitalok 15,1 százalékkal drágultak, a földgáz 49,2 százalékkal, a tüzelőanyag 30,1 százalékkal, az áram 30,8 százalékkal, a meleg víz és a fűtés pedig 17,8 százalékkal.

Szintén elképesztő mértékben, 44,3 százalékkal emelkedett az üzemanyag ára a benzinkutakon tavaly májushoz mérten, de az olyan alapvető élelmiszerek, mint a liszt (64,6), a tej (33,5) és a vaj (51,9) ára is rendkívüli mértékben növekedett.

Görögországban közel három évtizedes csúcs dőlt meg, májusban 11,3 százalékkal emelkedett a háborús infláció. Az ELSTAT közlése szerint a lakhatási költségek 35 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest, valamint a földgáz ára éves szinten 172,7 százalékkal, a villamos energia ára 80,2 százalékkal, a fűtőolajé pedig 65,1 százalékkal emelkedett.

Április végére szintén új rekordra gyorsult az euróövezeti háborús infláció, a márciusi 7,4 százalékról 7,5 százalékra emelkedett. Az euróövezeti háborús infláció így már több mint háromszorosan meghaladja az Európai Központi Bank kétszázalékos eddigi célját. Ugyan lassult az energiaárak növekedése, de még így is rendkívül magas a háborús infláció ezen a területen:

Az Eurostat összegzése szerint áprilisban 38 százalékos drágulás volt tapasztalható a márciusi 44,4 százalékkal szemben.

Az osztrákoknál is rég nem látott mértékben nőttek az árak, az áprilisi pénzromlás elérte a 7,2 százalékot, ami a legmagasabb inflációs mutató 1981 ősze óta. Egy felmérés szerint az osztrákok 92 százaléka érzi úgy, hogy jelentősen nőtt többek között az élelmiszerek ára, ennek hatására pedig az emberek harminc százaléka tervezi vásárlási szokásainak megváltoztatását, míg 75 százalék most már nagyon fontosnak tartja, hogy csakis akciós termékeket vásároljon.

Forrás: Origo.hu

A spanyol kormány az 1985 óta nem tapasztalt háborús inflációs nyomás miatt kénytelen volt lazítani a kukoricaimport feltételeit, miután a takarmánynak szánt kukorica harminc százalékát Ukrajnából importálta. Emellett Horvátországban is rendkívül rossz a helyzet, ott az ország függetlenné válása óta nem volt ilyen magas inflációs adat.

Korábban már arról is beszámoltunk, hogy a rezsiárak Európa-szerte az egekbe emelkedtek. Hollandiában április folyamán 86 százalékkal drágultak a rezsiköltségek, Lettországban május közepére öt és félszeresére emelkedett a rezsiköltség, Litvániában pedig 38 százalékos növekedés volt tapasztalható a rezsiköltségekben.

Romániában még ennél is súlyosabb a helyzet, ott 65 százalékkal nőttek a háztartási rezsiárak május közepén: az áram 60 százalékkal, a földgáz 300 százalékkal lett drágább.

A már nem uniós tagságú Nagy-Britanniában is elszabadultak az energiaárak. Június 9-én rekordmagas szintre emelkedett az üzemanyag literenkénti ára. Nemrég készült egy felmérés is, amely szerint a britek jelentős része kénytelen 163 ezer forintnak megfelelő fontért tankolnia hetente, csak azért, hogy dolgozni tudjon járni. A The Guardian pedig arról számolt be, hogy egyre többen lopják a benzint a szigetországban, mivel egy családi autó teletankolása már 100 fontba, vagyis 46 ezer forintnál is többe kerülhet.

Az Egyesült Államokban eközben négy évtizedes csúcson a háborús infláció, amely májusban 8,6 százalék volt. Az üzemanyag ára 49 százalékkal emelkedett, míg az energiaárak 34,6 százalékkel nőttek az előző év azonos időszakához képest.

Magyarországon ezzel szemben a kormány megvédi a rezsicsökkentést, ráadásul az árstopnak köszönhetően a kutakon is 480 forintért tankolhatnak az autósok, valamint az alapvető élelmiszerek egy részének árát is befagyasztotta a kormány.

Brüsszel viszont a szankciókkal egyre inkább belelöki az Európai Uniót a háborúba, hiszen ezek a gazdasági intézkedések ugyan Oroszországot célozzák, de mégis Európa gazdaságát teszik tönkre. Ráadásul Brüsszel most új őrültséget készít elő: állítólag hamarosan asztalra kerül az esetleges gázembargó is, amely felérne egy öngyilkossággal az Európai Unió számára.

Borítóképünk illusztráció, fotó: Shutterstock