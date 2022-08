Az előttünk álló időszakban folytatódik Európa nagy részén a példátlanul száraz, forró időjárás. A júliusi hőhullámok óriási kárt okoztak a mezőgazdaságban, még azokban az országokban is, ahol az öntözéses szántóföldi művelés aránya jóval magasabb, mint hazánkban – olvasható a VG.hu cikkében.

A szárazság mellett más szélsőséges időjárási jelenségekkel is meggyűlik a gazdálkodók baja. A nemzetközi szakmai szervezetek arra számítanak, hogy a korábbi várakozásokhoz képest jóval nagyobb veszteséggel zárul 2022 az élelmiszer-termelésben.

Kiszáradt szántók és legelők

Franciaországban a legfrissebb becslések szerint a júliusi szárazság és hőség a kukoricában okozott jelentős károkat: a várakozások szerint a termés több mint 30 százaléka silány minőségű lesz. A terméskiesés mértéke is jelentős és további károkkal is számolnak a francia termelők.

Az aszály miatt jelentősen lecsökkent a folyók vízszintje, emiatt Franciaország szinte teljes területén vízfelhasználási korlátozás van érvényben.

Ez a gazdáknak kimondottan fájdalmas lépés, mivel ott sem jut elegendő víz a növényeknek, ahol kiépített az öntözési infrastruktúra.

Les Brenets, 2022. július 18. A kiszáradt Brenets-tó a Franciaország és Nyugat-Svájc közötti határfolyó, a Doubs egy szakasza 2022. július 18-án. A svájci kormány a négy közül a harmadik hõségrisztási fokozatot hirdette ki csaknem az ország teljes területére, mert a levegõ hõmérséklete elérheti a 37 Celsius-fokot a következõ napokban. MTI/EPA/Keystone/Anthony Anex

Forrás: Anthony Anex

A szárazság az állattartókat sem kíméli: a legelők nagy része kiszáradt, így jelentősen nőttek a takarmányozási költségek.

Érkezik az újabb hőhullám Nyugat-Európába.

Franciaországban ez már a harmadik olyan időszak lesz ezen a nyáron, amikor 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet az ország legnagyobb részén.

Hollandiában sokáig emlegetik a nyarat

A szélsőségesen száraz időjárás miatt nem csak Franciaországban van érvényben az édesvíz-felhasználás állami korlátozása.

Hollandiában is kritikus a helyzet: noha az országban az elmúlt napokban valamelyest csapadékosabbra fordult az időjárás, a csapadékhiány, így a talaj és a felszíni vizek vízhiánya továbbra is súlyos.

További problémát okoz az is, hogy a talajvíz szintje aggasztó mértékben süllyed. A nyugati országrészben gondot okoz a folyók alacsony vízszintje is, mivel így a folyók egyre kevésbé képesek visszaszorítani a tengervizet, ezért a talajok sótartalma egyre magasabb. A szikesedés hosszú távon is jelentős károkat okoz a mezőgazdaságban.

Ami maradt, elverte a jég

Az idei nyár szélsőséges időjárásának egyik legnagyobb elszenvedője Olaszország.

Az ország egyik legfontosabb vízforrásának számító Pó folyó egyes helyeken szinte teljesen kiszáradt.

Az olasz hatóságok szerint a szántóföldi növényeknél és a kertészetekben 10-10 százalékos terméskiesést okozott az aszály.

Lucca, 2022. július 11. Kombókép a Serchio folyóról a több mint 600 éves Magdaléna híddal Toszkána északnyugati részén, Firenzétõl mintegy 80 km-re nyugatra. A felsõ kép 2021. novemberében, az alsó kép 2022. július 11-én készült. Az elmúlt napokban az olasz kormány öt tartományt nyilvánított katasztrófa sújtotta területnek az aszály miatt. MTI/EPA-ANSA/Fabio Muzzi

Forrás: Fabio Muzzi

A csapadékosabbra forduló időjárásnak sem örülhettek az olaszok: a heves viharokat kísérő jégesők sokkoló pusztítást okoztak, és ott sem kímélték a szántókat, kertészeteket, ahol kevésbé volt kritikus az aszály.

Az eredeti cikket ide kattintva lehet elolvasni.

Borítókép: Herczeg Tibor gazdálkodó nézi aszállyal sújtott napraforgóját Orosháza közelében lévő földjén 2022. július 7-én.

MTI/Rosta Tibor