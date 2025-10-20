Szigorít az EU: egy kalap alá vennék a cigarettát és a nikotintermékeket

Tudományos eredményekre építő megközelítések kerülhetnek szembe a szigorú tiltáson, illetve szabályozáson nyugvó szemlélettel november 17. és 22. között Genfben, ahol a globális egészségügyi vezetők a Dohányzásellenőrzési Keretegyezmény (FCTC) 11. ülésszakára (COP11) gyűlnek össze. A Clearing the Air által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a csúcstalálkozóhoz közeledve az Európai Unió sokkal szigorúbb fellépést készít elő az ártalomcsökkentést célzó dohánytermékekkel szemben, vagyis az új típusú termékeket – mint például a hevített dohánytermék, a nikotinpárna – közegészségügyi kockázatok szempontjából a hagyományos cigarettával azonosan kezelné.

Az EU szigorítana, miközben a tudomány az ártalomcsökkentés mellett érvel

Fotó: Oleggg / Forrás: Shutterstock

A kiszivárgott dokumentum szerint az EU korlátozásokat, tiltásokat, valamint szigorúbb környezetvédelmi szabályokat javasolna ezekre az alternatívákra, ami egyes termékcsoportok piaci kivezetését is maga után vonhatja. A tervezet kritikusai azonban úgy vélik, hogy

ezzel a lépéssel az EU elutasítaná az ártalomcsökkentés elvét, és szembemenne a tudományos bizonyítékokkal, beleértve olyan sikeres példákat, mint Svédország füstmentes modellje.

Mindez pedig akadályozhatja a dohányzás visszaszorítását, mert elérhetetlenné teszi a kevésbé kockázatos alternatívákat, miközben a cigaretta marad a legkönnyebben hozzáférhető nikotintermék, amely több szempontból is aggályos lehet.

Keresztes hadjárat a dohány ellen

Felbolydult a nemzetközi sajtó a dokumentum hatására, megállapítva, hogy a kiszivárgott uniós tervek átfogó, precedens nélküli szigorítást vetítenek előre a dohány- és nikotintermékek piacán. „Brüsszel fontolóra vette az értékesítési helyek számának csökkentését, a dohánytermelők bármilyen típusú állami támogatásának megvétózását és a dohánytermékekhez való hozzáférés korhatárának emelését, hogy korlátozza a fogyasztást” – áll a spanyol El Economista hasábjain, míg az olasz Il Giornale szerint „az Európai Unió kereszteshadjáratra készül a dohány ellen – ez akár százezer munkahelyet is eltüntethet Európában”. A lengyel WP Finanse pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az új WHO- és EU-szabályozások alapjaiban változtathatják meg a dohánypiacot – bizonyos terméktípusok teljes kivonása is napirenden van.

Az aktuális tervezet mindenképpen visszalépést jelentene, hiszen néhány évvel ezelőtt az EU tudományos testülete még elismerte, hogy az égésmentes termékek megfelelő szabályozás mellett hozzájárulhatnak az ártalomcsökkentéshez a felnőtt dohányosok körében.

A mostani szöveg viszont visszatér egy tiltáspárti állásponthoz, amely minden nikotinhasználatot egyenlővé tesz a cigarettázással. Holott közegészségügyi szakértők már figyelmeztettek: ha az alacsonyabb kockázatú lehetőségeket korlátozzák vagy betiltják, a dohányzók gyakran visszatérnek a hagyományos cigarettához.