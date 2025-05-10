Újabb halálos áldozatot követelt a Szicíliánál tavaly elsüllyedt jacht

A tavalyi balesetben hét ember halt meg, a személyzet egy tagja és hat utas, közöttük a jacht tulajdonosa, Mike Lynch brit üzletember, számítástechnikai vállalkozó.

Múlt héten kezdődött el a 2024-ben elsüllyedt jacht kiemelése Fotó: Gabriele Maricchiolo / Forrás: NurPhoto via AFP

A 39 éves holland búvár annak a csapatnak a tagja volt, amelyet az 56 méter hosszú Bayesian roncsának a felszínre hozatalával bíztak meg. A vitorlás 2024. augusztus 19-én éjszaka néhány perc alatt süllyedt el a Palermo közelében fekvő Porticellónál, egy „légzuhatag”, azaz a felszínen vagy annak közelében hirtelen pusztító szélvihart előidéző, lecsapódó légáramlás következtében.

A búvár holtteste felboncolásának eredményére várva a hatóságok felfüggesztették a kiemelést, az ügyészség vizsgálatot indított a pénteken történt haláleset ügyében - jelentette az olasz média.

A holland szakembernek és néhány kollégájának az volt a feladata, hogy lefűrészelje és felszínre hozza a jacht 75 méter hosszú árbócát a mintegy 50 méter mélyen az oldalán fekvő hajótest kiemelésének első szakaszában.

Az AGI olasz hírügynökség úgy tudja, hogy a hollandot valamilyen ütés érte.

A műveleteket végző TMC Marine brit cég pénteki közleményében tudatta, hogy „a hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit” és ők is közreműködnek ebben.