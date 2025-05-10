2025.05.10. 20:00
Újabb halálos áldozatot követelt a Szicíliánál tavaly elsüllyedt jacht
Felfüggesztették a 2024-ben Szicíliánál elsüllyedt vitorlás roncsának kiemelését szombaton, mert a művelet során életét vesztette egy búvár. A brit Bill Gatesként is emlegetett Mike Lynch a lányával és barátaival ünnepelte a jachton, hogy csalás miatti perében felmentették.
A 2024-ben elsüllyedt jacht egyik halálos áldozatát emelik ki a búvárok
A tavalyi balesetben hét ember halt meg, a személyzet egy tagja és hat utas, közöttük a jacht tulajdonosa, Mike Lynch brit üzletember, számítástechnikai vállalkozó.
A 39 éves holland búvár annak a csapatnak a tagja volt, amelyet az 56 méter hosszú Bayesian roncsának a felszínre hozatalával bíztak meg. A vitorlás 2024. augusztus 19-én éjszaka néhány perc alatt süllyedt el a Palermo közelében fekvő Porticellónál, egy „légzuhatag”, azaz a felszínen vagy annak közelében hirtelen pusztító szélvihart előidéző, lecsapódó légáramlás következtében.
A búvár holtteste felboncolásának eredményére várva a hatóságok felfüggesztették a kiemelést, az ügyészség vizsgálatot indított a pénteken történt haláleset ügyében - jelentette az olasz média.
A holland szakembernek és néhány kollégájának az volt a feladata, hogy lefűrészelje és felszínre hozza a jacht 75 méter hosszú árbócát a mintegy 50 méter mélyen az oldalán fekvő hajótest kiemelésének első szakaszában.
Az AGI olasz hírügynökség úgy tudja, hogy a hollandot valamilyen ütés érte.
A műveleteket végző TMC Marine brit cég pénteki közleményében tudatta, hogy „a hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit” és ők is közreműködnek ebben.
Újabb nyomasztó titok derült ki a Szicíliánál elsüllyedt luxusjachtrólSzupertitkos adatokat rejthet a hajó széfje.
A kiemelés a múlt héten kezdődött el, az olasz parti őrség becslése szerint várhatóan 25 napig tart.
A tavalyi baleset négy brit állampolgárságú áldozatának halála ügyében az angliai Ipswichben folyik az eljárás. Az olaszországi Termini Imerese ügyészsége a kapitány és másik három ember ellen indított eljárást gondatlanságból elkövetett többrendbeli emberölés miatt.
A brit Bill Gatesként is emlegetett Mike Lynch, aki akkor 59 éves volt, a lányával és barátaival ünnepelte a jachton, hogy csalás miatti perében felmentették.
