56 perce
Albánia és Bulgária után Montenegróban oltják az erdőtüzeket a magyar honvédek (galéria)
Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában – tájékoztatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerdán közleményben az MTI-t.
Erdőtüzet oltó helikopter Montenegró fővárosa, Podgorica térségében 2025. augusztus 11-én
Forrás: AFP
Fotó: SAVO PRELEVIC
Mint írta, ezúttal Montenegróban vesz részt a Magyar Honvédség (MH) az erdőtüzek oltásában.
A közleményben kiemelte, hogy az MH Kiss József 86. Helikopterdandár egy Airbus H225M helikoptere elindult Szolnokról; a katonák a tűzoltásokhoz úgynevezett Bambi Bucket vizesballont használnak majd, hogy támogassák a montenegrói hatóságokat a lángok megfékezésében.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy július végén előbb Albániában, majd Bulgáriában is hasonló módon segítséget nyújtottak a magyar katonák a szárazság és a forróság miatti erdőtüzek oltásában.
Montenegróban segít az erdőtüzek oltásában a honvédség Airbus H225M helikoptere
Arról, hogy Horvátországban és Montenegróban komoly tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni, illetve hogy Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket, EBBEN A CIKKÜNKBEN írtunk.
