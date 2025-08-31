Szakadékba zuhant egy hegymászó

Szakadékba zuhant egy 58 éves hegymászó Németország délkeleti részén, Bajorországban – közölte szombat este a bajor rendőrség.

A rendőrség szerint szombat délután kaptak hívást a férfi élettársától, aki mozdulatlanul találta meg őt a ruhpoldingi Klettergarten hegymászóterület alján.

A hegyi mentőszolgálat és a rendőrség mentői csak a férfi halálát tudták megállapítani.

A tapasztalt hegymászó egyedül volt és valószínűleg leereszkedés közben zuhant le.