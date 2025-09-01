2 órája
Több mint 600 ember vesztette életét a hajnali földrengésben
Sok százan meghaltak és megsebesültek a kelet-afganisztáni Kunar tartományban, ahol 6-os erősségű földrengést mértek hétfő hajnalban.
Sérült embereket kezelnek kórházban a 2025. szeptember 1-jei földrengés után, amely az afganisztáni Dzsalálabadban történt
Forrás: AFP
Fotó: Aimal ZAHIR
Nőtt a halottak és a sérültek száma a kora reggeli adatokhoz képest Afganisztánban, ahol az ország keleti, Kunar tartományát 6-os erősségű földrengés rázta meg hétfő hajnalban – írja az MTI.
A legfrissebb belügyminisztériumi adatok szerint
622-en vesztették életüket és több mint 1500-an megsérültek.
Az egészségügyi minisztérium közlése szerint Kunar tartományban három falut lerombolt a földmozgás és sok másikban komoly károk keletkeztek.
A rengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhár tartomány fővárosától, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt.
A földrengést érezni lehetett a fővárosban, Kabulban is, és Afganisztán egyes részein internet-kimaradások voltak.
Afganisztánban rendkívül gyakoriak a halálos földrengések, különösen a Hindukus-hegységben, ahol az indiai és az eurázsiai tektonikus lemezek találkoznak.
