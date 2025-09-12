szeptember 12., péntek

Krimi

Autós üldözés áldozata lett a bicikliző 12 éves fiú

Címkék#Németország#kerékpáros#gyerek#halál#sofőr

A döbbenetes eset Németországban történt. A feldöhödött nő autójával szabályosan üldözőbe vette a bicikliző 12 éves gyereket, majd halálra gázolta.

MW
A 18 éves nő nem kegyelmezett a bicklivel menekülő gyereknek (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Szándékos emberölés gyanújával vettek őrizetbe egy 18 éves sofőrt Németországban, aki egy parkolóban kirobbant vita után autójával 

üldözőbe vett egy 12 éves kerékpáros fiút, majd halálra gázolta a Stuttgarttól északra fekvő Niedernhallban 

– közölte pénteken a német rendőrség.

Young,Beautiful,Hispanic,Woman,Stressed,Driving,Car,At,Street
Egy vita miatt halálra gázolta a 18 éves gyanúsított a 12 éves gyereket (illusztráció)
Fotó: Krakenimages.com / Forrás:  Shutterstock

A közlemény szerint a gyanúsított, aki csütörtök este egy 16 éves barátjával tartózkodott a parkolóban, összeveszett két kisebb fiúval. A 12 és 13 éves gyerekek ezt követően biciklivel és rollerrel akarták elhagyni a helyszínt. A két idősebb azonban autóba szállt és üldözőbe vették őket.

A 12 éves, kerékpárral menekülő fiú, akit a rendőrség közlése szerint elütöttek, a helyszínen életét vesztette, 13 éves társa nem sérült meg.

A hatóságok arról nem hoztak nyilvánosságra részleteket, hogy mi váltotta ki a veszekedést, és a fiatalok korábban ismerték-e egymást.

 

Krimi

A dosszié további cikkei
