41 perce
Kisiklott egy siklóvasút Lisszabonban, sok a halott (videó)
Súlyos baleset történt szerdán Lisszabonban: a Gloria siklóvasút egyik kocsija kisiklott, legalább 15 ember életét vesztette, többen megsérültek.
Mentők és tűzoltók dolgoznak a helyszínen, miután a Gloria siklóvasút kisiklott Lisszabonban, Portugáliában, 2025. szeptember 3-án
Forrás: AFP
Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben legalább 15 ember meghalt, sokan megsérültek – közölte a portugál katasztrófavédelmi hatóság.
A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta - írja a Magyar Nemzet.
Kisiklott egy személyszállító vonat: hárman meghaltak, kilencvennégyen megsérültek
Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója közölte, hogy a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, többen még mindig a roncsok között vannak.
A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást.
A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az Observadornak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak.
