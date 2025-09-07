2 órája
Kiderült, mi okozhatta a lisszaboni tragédiát
Jelentést adott ki szombaton este az előzetes vizsgálatok alapján a portugál légi és vasúti balesetek kivizsgálásával foglalkozó hivatal (GPIAAF) a Gloria siklóvasút balesetének okával kapcsolatosan. A lisszaboni tragédiában tizenhatan haltak meg, több mint húszan megsérültek.
Rendőrük és civilek a lisszaboni tragédia helyszínén szeptember 4-én, egy nappal a Glora siklóvasút balesete után
Forrás: NurPhoto via AFP
Fotó: Lucas Neves
A két kabin közötti kábel szakadása okozta a lisszaboni siklóvasút szerdai balesetét, amely 16 ember életét követelte – közölte az előzetes vizsgálatok alapján a portugál légi és vasúti balesetek kivizsgálásával foglalkozó hivatal (GPIAAF) szombat esti jelentésében.
„A baleset napjának reggelén elvégzett tervezett szemle során nem észleltek rendellenességet a kábelen” – pontosították az ügynökség nyomozói első közleményükben, amely megerősített megállapításokat tartalmaz, és nem pontos következtetéseket a baleset okaira vonatkozóan, közölte az MTI.
A szombaton nyilvánosságra hozott első vizsgálati eredmények szerint a baleset „a mintegy óránkénti 60 kilométeres sebesség mellett történt”. A jelentés szerint „az események kevesebb mint 50 másodperc alatt zajlottak le”.
A Gloria siklóvasút, amely jelenlegi formájában 1914-ben épült, két sárga kocsiból áll, amelyek egy ellensúlyrendszer segítségével felváltva mennek fel és le egy 45 méteres szintkülönbségű pályán 276 méter hosszan, az „átlagosan 18 százalékos lejtőn” – emlékeztettek a GPIAAF nyomozói.
„A kocsikat egy kábel köti össze, amely egy nagy, fordítható keréken keresztül egyenlíti ki súlyukat, és amely a Calçada da Glória (az állomás) tetején, egy földalatti műszaki helyiségben található” – írták, hangsúlyozva, hogy a két kocsit összekötő kábel a föld alatt helyezkedik el.
Szeptember 3-án 18 órakor a Gloria siklóvasút kocsijai a megfelelő állásban voltak – írták, hozzátéve, hogy a kocsikban utazók pontos száma jelenleg nem ismert.
Néhány perccel később a kabinok megkezdték útjukat, de „néhány pillanattal az indulás után, mintegy hat méter megtétele után, hirtelen elveszítették az összekötő kábel által biztosított egyensúlyi erőt”. A 2. számú kabin (az út alján) hirtelen hátrafelé kezdett haladni. Az 1. számú kabin, a (felső állomástól) Calçada da Glóriától, továbbra is lefelé haladt, és sebessége egyre nőtt, annak ellenére, hogy a vezető megpróbálta lefékezni
– írták a GPIAAF nyomozói.
Mintegy 170 méterrel az út kezdete után, a Calçada végső szakaszán található jobbos kanyar elején a jármű a (nagy) sebessége miatt kisiklott és felborult
– derült ki a jelentésből.
Nincs magyar áldozata a lisszaboni tragédiának – frissült (videó)
Az előzetes vizsgálat szerint a jármű teljesen elvesztette irányíthatóságát, a kabin felső részével oldalról nekicsapódott a bal oldalon található épület falának, ami a fa karosszéria megsemmisülését eredményezte.
Ez után frontálisan nekicsapódott egy lámpaoszlopnak és a siklóvasút légi elektromos hálózata tartószerkezetének; mindkettő öntöttvas, így nagyon jelentős károkat okozott a kocsiban. A kocsi végül egy másik épület sarkánál állt meg.
Öt portugál és tizenegy külföldi halt meg a balesetben,
amelynek a legfrissebb adatok szerint mintegy húsz sérültje is van.
Krimi
- Marokkói migráns férfiak megerőszakoltak két magyar nőt Szicíliában
- Jókai utcai házomlás: négy gyanúsított ellen emelhetnek vádat az ügyben
- Taxisofőr támadt egy buszvezetőre
- Késsel támadt tanárára egy 17 éves diák (frissült)
- Zavart férfi ölte meg az édesanyját Soroksáron