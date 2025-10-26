Ékszerrablás a Louvre-ban: két embert őrizetbe vettek

A francia média értesülései szerint szombaton két férfit őrizetbe vettek a Louvre-ban történt ékszerlopással összefüggésben - írta a Magyar Nemzet.

A gyanú szerint a páros annak a négytagú bandának a tagja, amely október 19-én betört a múzeumba, és elvitte a felbecsülhetetlen értékű ékszereket.

Az egyik gyanúsítottat a reptéren csípték el

A párizsi ügyészség azt közölte, hogy az egyik férfit akkor vették őrizetbe, amikor éppen repülőre akart szállni a Charles de Gaulle repülőtéren. A CNN-hez tartozó BFMTV forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy az egyik férfi éppen egy Algériába tartó repülőgépre készült felszállni.

A gyanúsítottak mindketten harminc év körüliek, a jelentések szerint a francia fővárosban, Seine-Saint-Denis-ben születtek.

– írja a The Sun. A szombat esti elfogást követően a speciális rendőri egységek vették át az ügyet, akik akár 96 órán keresztül is kihallgathatják őket. A két férfi korábban már szerepelt a hatóságok adatbázisában betöréses lopások miatt.

A teljes cikkért kattintson.