A Now and Then című számot eredetileg John Lennon vette fel egy 1970-es évekbeli demóanyagra, az együttes két még életben lévő tagja, Paul McCartney és Ringo Starr pedig tavaly öntötték végső formájába.

Paul McCartney nyáron a BBC-nek adott interjújában már elmondta, hogy

dolgozik a számon, és azt is elárulta, hogy Lennon hangját MI-technológiával mentették ki egy régi kazettáról.

A Now and Then november 2-án jelenik meg, de a Beatles újonnan átdolgozott Vörös és Kék albumain is szerepel, amelyek november 10-én kerülnek forgalomba.

Az eredetileg 1973-ban megjelent válogatásokat a Rolling Stone magazin "a történelem legnagyobb hatású slágeralbumainak" nevezte.

A Vörös Albumon a Beatles korai számai, a Kék Albumon pedig a későbbi dalai jelentek meg.

A Now and Then John Lennon szerzeménye, azt követően született, hogy a banda az 1970-es években feloszlott. A szerelmes számban egy régi baráthoz vagy szerelemhez szól, akit hiányol, és szeretné, ha újra együtt lennének. ("Now and then, I miss you / Now and then, I want you to return to me.")

Miután Lennont 1980-ban meggyilkolták New York-i lakása előtt, özvegye, Yoko Ono Paul McCartneynak adta a számot.

A dal egy "Paulnak" feliratú kazettán szerepelt, amely tartalmazta még a Free As A Bird és a Real Love korai verzióit is. Utóbbi két számot 1995-ben és 1996-ban kislemezként adták ki. Az egykori Beatles-tagok akkor a Now and Thent is fel akarták venni, de mivel George Harrison szerint Lennon felvétele használhatatlan volt, végül feladták. Paul McCartney azonban azóta is be akarta fejezni, és az audiotechnológia fejlődése ezt végül lehetővé tette.

A fordulópontot az jelentette, amikor Peter Jackson Get Back című Beatles-dokumentumfilmjéhez sikerült "megtanítani" a számítógépet arra, hogy felismerje a Beatles-tagok hangját és el tudja különíteni a háttérzajoktól és a hangszerektől, tiszta hangzást hozva létre.