Gyakorta előfordul, hogy a Red Bullnak nem jön ki a lépés a rajtnál. Így volt ez szombaton is, a sprinten élről indult Max Verstappen azonnal elveszítette pozícióját Charles Leclerc-rel (Ferrari) szemben – írja a Magyar Nemzet.

A 100 kilométeres „miniverseny” végén mégis a holland pilóta örülhetett, másfél körrel a leintés előtt megelőzte a monacóit, ennek értelmében övé volt az első rajtkocka a vasárnapi nagydíjon. Mögötte Leclerc, Sergio Pérez (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (McLaren), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (Alpine) és Mick Schumacher (Haas) sorakozott fel a rajtrácsra. A két Mercedes kiszorult az első tízből, George Russellnek a 11., Lewis Hamiltonnak a 14. hely jutott.

Az esős péntek és a száraz szombat után vasárnap ismét nedves pálya várta a versenyzőket, így átmeneti esőgumikkal vágott neki a fő futamnak a mezőny. Verstappen elmondta, nem értette, miért sikerült olyan rosszul a rajtja szombaton, és nehezen bírta türelemmel, hogy kivárásra kellett autóznia Leclerc mögött.

Szerencséjére a vasárnapi nagydíjon fordult a kocka: ő kiválóan kapta el a rajtot, Leclerc viszont pórul járt, és Pérez, valamint Norris is elment mellette. Sainz is pozíciót vesztett, majd Ricciardóval szemben kellett védekeznie. A csata vége az lett, hogy Ricciardo meglökte a spanyolt, aki a kavicságyban landolt és ott is ragadt, így Ausztrália után Imolában is a verseny kezdetén búcsúzni kényszerült. Ricciardo jobban járt nála, mert bár ő is megjárta a sódert, vissza tudott térni a pályára.

Amíg Sainz Ferrariját eltávolították az aszfaltcsík mellől, a biztonsági autó állt az élre, a negyedik kör végéig vezette a mezőnyt. Russell jött ki a legjobban a rajt utáni kavarodásból, az újraindítás idején Verstappen, Pérez, Norris, Leclerc, Magnussen, Russell, Bottas, Alonso, Vettel és Cunoda volt a sorrend.

A 8. körben Leclerc megunta a Norris mögött való körözést, ezért gyorsan maga mögé utasította a britet. Ekkor hat másodperc volt Leclerc lemaradása Pérezhez, 9,5 Verstappenhez képest. A Ferrari pilótája remek tempót diktált, és a 18. körben megérkezett mexikói riválisa nyakára. Megelőzni viszont nem tudta, ugyanis Pérez kihajtott a bokszba, az elsők között váltott száraz gumikra.

A következő körben Verstappen és Leclerc is új abroncsokat kapott. Utóbbi a kiállások alatt megelőzte Pérezt, de csak átmeneti volt a helycsere, a bikák versenyzője szinte azonnal visszavette a pozícióját. Leclerc a 22. körben az olasz szurkolók nagy örömére ismét vadászatra indult, ám nem tudott mit kezdeni a Red Bull tempójával.

Az élmezőnyben tehát csendesen rótták a kilométereket, a középmezőnyben viszont folyt a harc. A Mercedes és Hamilton mélyrepülését jól példázza, hogy a hétszeres világbajnok a tizenkettedik helyért vívott ádáz csatát Alex Albonnal (Williams) és Pierre Gaslyval (Alpha Tauri), ráadásul Verstappen kört is adott Hamiltonnak.

Leclerc az 50. körben újra kiment a bokszba, megkapta a puha keveréket. A világbajnoki éllovas Norris mögé jött vissza, de egy szempillantás alatt elvette a helyét a brittől. A Red Bullnak is válaszolnia kellett a Ferrari lépésére, így az 51. körben Pérez, az 52.-ben pedig Verstappen is kereket cserélt.

Leclerc mindent bevetett, hogy megkaparintsa a második helyet Péreztől, meg is érkezett riválisa nyakába, azonban a nagy akarásnak nyögés lett a vége. A monacói az 53. körben megpördült, a falat is lekoccolta, de kiesés helyett orrkúpcserével megúszta a hibát. A kilencedik helyre esett vissza, a leintés előtt megelőzte Magnussent, Vettelt és Cunodát is, így végül hatodikként látta meg a kockás zászlót.

Ezek után semmi sem állhatott a kettős Red Bull-győzelem útjába,

Verstappen és Pérez futott be az első két helyen.

Leclerc hibájának eredményeképp Norris ölébe hullott a harmadik hely.

Russell, Bottas, Leclerc, Cunoda, Vettel, Magnussen és Stroll növelte még a pontjai számát.

Hamilton a 14. lett, ismét kikapott csapattársától, a negyedik helyen befutott Russelltől.

A következő futam két hét múlva Miamiban lesz.

Végeredmény, Emilia Romagna Nagydíj, Imola (63 kör, 309,1 km, a pontszerzők)

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:32:07.986 óra

2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 16.527 másodperc hátrány

3. Lando Norris (brit, McLaren) 34.834 mp h.

4. George Russell (brit, Mercedes) 42.506 mp h.

5. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 43.181 mp h.

6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 56.072 mp h.

7. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1:01.110 perc h.

8. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 1:10.892 p h.

9. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:15.260 p h.

10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1 kör h.

leggyorsabb kör: 1:18.446 perc, Verstappen (55. kör)

pole pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása 4 futam után (még 19 van hátra)

versenyzők:

1. Leclerc 86 pont

2. Verstappen 59

3. Pérez 54

4. Russell 49

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 38

6. Norris 35

7. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 28

8. Bottas 24

9. Esteban Ocon (francia, Alpine) 20

10. Magnussen 15

11. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 11

12. Cunoda 10

13. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 6

14. Vettel 4

15. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 2

16. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1

17. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1

18. Stroll 1

csapatok:

1. Ferrari 124 pont

2. Red Bull 113

3. Mercedes 77

4. McLaren 46

5. Alfa Romeo 25

6. Alpine 22

7. Alpha Tauri 16

8. Haas 15

9. Aston Martin 5

10. Williams 1

Borítókép: Carlos Sainz, a Ferrari versenyzője kiszáll az autójából, miután karambolozott az imolai pályán 2022. április 24-én / MTI / AP / Luca Bruno