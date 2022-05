A Real Madrid francia csatára azzal lépett fel a holtversenyes második helyre, hogy büntetőből eredményes volt a BL szerda esti elődöntőjében, amelyet hazai pályán a spanyol királyi gárda 3-1-re nyert meg a Manchester City ellen, s összesítésben 6-5-tel bejutott a sorozat döntőjébe.

Az IFFHS kiemelte, hogy

Benzema ugyanúgy a Real Madrid színeiben jutott el a nyolcaddöntőtől a döntőig tartó szakaszokat számolva tízig - s góljai számát még gyarapíthatja a Liverpool elleni május 28-i, párizsi fináléban -, ahogyan az 1959-1960-as szezonban Puskás,

a csapattárs Di Stéfano (1957/1958), illetve Ronaldo (2016/2017) is tette. Utóbbi kettőnek - szintén a Reallal - volt még egy-egy alkalommal 8-8 gólos BEK/BL-idénye is.

A nemzetközi szervezet szerint egyébként a szerdai, madridi elődöntő hajrájában két percen belül - egészen pontosan 1 perc és 29 másodperc alatt - kétszer is betaláló brazil Rodrygo a harmadik leggyorsabb duplázó lett a Bajnokok Ligája históriájában. Nála is kevesebb idő kellett két találathoz a Bayern lengyel sztárjának, Robert Lewandowskinak és Cristiano Ronaldónak. Előbbi a német csapat Salzburg elleni 2022-es meccsén 1 perc 21 másodperc, utóbbi a Realnak a Wolfsburggal vívott 2016-os BL-mérkőzésén 1 perc 27 másodperc alatt volt kétszer is eredményes.

A BEK/BL kieséses szakaszának legjobbjai az IFFHS statisztikája szerint:

1. Puskás Ferenc (Real Madrid, 1959/1960) 12 gól

2. Alfredo Di Stéfano (spanyol, Real Madrid, 1957/1958) 10

Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid, 2016/2017) 10

Karim Benzema (francia, Real Madrid, 2021/2022 10

5. Milos Milutinovic (jugoszláv, Partizan, 1955/1956) 8

Di Stéfano (1959/1960) 8

José Águas (portugál, Benfica, 1960/1961) 8

Gerd Müller (német, Bayern München, 1972/1973) 8

Lionel Messi (argentin, FC Barcelona, 2011/2012) 8

C. Ronaldo (Real Madrid, 2013/2014) 8