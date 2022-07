Eredmény:

férfi egyes, döntő:

Novak Djokovic (szerb, 1.)-Nick Kyrgios (ausztrál) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7-3)



A belgrádi klasszis a nyolcadik wimbledoni és a 32. Grand Slam-fináléjában szerepelt, és sorozatban a negyedik londoni trófeája mellett azért szállt harcba, hogy 21. GS-serlegével megelőzze Roger Federert, és felzárkózzon a 22-vel csúcstartó Rafael Nadal mögé. A nagyközönség Djokovic és az év első két GS-ét megnyerő spanyol sztár csatáját várta a fináléban, ám a balkezes mallorcai hasfalsérülése miatt nem állt ki a Kyrgios elleni elődöntőre.

A világranglistán 40. ausztrál fenegyerek rendre botrányaival és pénzbírságaival hívja fel magára a figyelmet, idén Wimbledonban köpködésért 10, trágárságért pedig 4 ezer dollárra büntették, a nyolcaddöntője után pedig azzal keltett feltűnést, hogy a kötelező fehér öltözék helyett piros cipőt és sapkát vett fel.

A 27 éves Kyrgiosnak - aki 13. is volt az ATP-rangsorban - messze a mostani volt a legjobb GS-eredménye, előzőleg ugyanis csak kétszer jutott el a negyeddöntőig, méghozzá a 2014-es wimbledoni tornán és a 2015-ös Australian Openen. Az idén januárban azonban megízlelhette a GS-diadal ízét, miután honfitársával és jóbarátjával, Thanasi Kokkinakisszal megnyerték a párost Melbourne-ben.

Ami az egymás elleni mérleget illeti, mindkét korábbi összecsapásukat a hatalmas adogatásairól és cirkuszi mutatványnak is beillő ütéseiről ismert canberrai teniszező nyerte, aki 2017-ben Acapulcóban és Indian Wellsben is megverte a világelsőt. Kettejük viszonya nem volt mindig felhőtlen, Kyrgios többször is "beszólt" a szerbnek, mert az nem oltatta be magát koronavírus ellen. Az elmúlt napokban azonban együtt edzettek, majd a közösségi média felületén megbeszélték, hogy a finálé után elmennek együtt vacsorázni, és a döntő győztese állja a számlát. Kyrgios a párbeszéd végén - rá jellemző módon - azt is felvetette, hogy inkább egy éjszakai lokálba menjenek, és csináljanak őrültségeket.

Harmadik találkozójuknak az idén 100 éves centerpálya adott otthont, melyen az alapvonalnál teljesen barnára koptatott gyep is jelezte, hogy az utolsó napjához ért a kéthetes torna.

A meccs első játékai látványos, füves pályához képest szokatlanul hosszú labdameneteket, kiváló rövidítéseket és hajszálpontos, vonalra pattanó ütéseket hoztak. A felek 2:2-ig fej fej mellett haladtak, akkor elsőként Kyrgios jutott bréklabdákhoz és Djokovic kettős hibájával sikerült is fogadóként nyernie. Innentől kizárólag adogató játékaira koncentrált, ezért a labdamenetek lerövidültek, s mivel bombaerős, gyakran 200 km/óra feletti szervái többnyire pontosak is voltak, így riválisának nem volt esélye az egyenlítésre, Kyrgios stílusosan a hetedik ászával zárta le az első játszmát.

A folytatásban a szerbek világklasszisa egyre jobban fogadott, melynek köszönhetően egy ízben semmire tudott fogadóként játékot nyerni, így 5:3-as vezetésénél a szettért szerválhatott. Ekkor azonban váratlanul kétszer rontott, egyszer Kyrgios ütött fantasztikusat egy rövidítést követően, azonban utóbbi három bréklabdája egyikével sem tudott élni, így az addig fegyelmezetten és koncentráltan játszó ausztrál játékos egyre többet kárhoztatta magát. Végül negyedik bréklabdája is kihasználatlanul maradt, míg a túloldalon Djokovic első játszmalabdáját értékesítette, azaz pályafutása során először nyert szettet Kyrgios ellen.

A harmadik játszmában a 35 éves Djokovic egyre magabiztosabbá és kiegyensúlyozottabbá vált, miközben Kyrgios egyre többet veszekedett a szerváinál bekiabáló nézők miatt a játékvezetővel, sőt még a saját páholyának tagjaival is...

Ennek ellenére 4:4-ig fej fej mellett haladtak, akkor viszont 40-0-ről elvesztette az adogató játékát a pályafutása legnagyobb sikerére áhítozó Kyrgios, Djokovicnak pedig nem okozott gondot a szett lezárása.

A negyedik felvonásra megnyugodott Kyrgios, ennek is köszönhetően rövidítésbe torkollott a játszma, mivel még bréklehetőség sem adódott a játékosok előtt. A rövidítésben egyértelműen a tapasztaltabb Djokovic volt a higgadtabb és alig több mint három óra után lezárta a mérkőzést.

A 35 éves szerb sztár összességében hetedik, sorozatban pedig negyedik wimbledoni diadalát aratta.

A pályafutása 88. tornagyőzelmét begyűjtő Djokovic 21. Grand Slam-trófeája mellé 2 millió fontot (940 millió forint) kap.

Az elmúlt tíz év döntői:

2012: Federer (svájci)-Murray (brit) 4:6, 7:5, 6:3, 6:4

2013: Murray-Djokovic (szerb) 6:4, 7:5, 6:4

2014: Djokovic-Federer 6:7 (7-9), 6:4, 7:6 (7-4), 5:7, 6:4

2015: Djokovic-Federer 7:6 (7-1), 6:7 (10-12), 6:4, 6:3

2016: Murray-Raonic (kanadai) 6:4, 7:6 (7-3), 7:6 (7-2)

2017: Federer-Cilic (horvát) 6:3, 6:1, 6:4

2018: Djokovic-Anderson (dél-afrikai) 6:2, 6:2, 7:6 (7-3)

2019: Djokovic-Federer 7:6 (7-5), 1:6, 7:6 (7-4), 4:6, 13:12 (10-3)

2020: nem rendezték meg a tornát

2021: Djokovic-Berrettini (olasz) 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:3

2022: Djokovic-Kyrgios (ausztrál) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7-3)



A legtöbbszörös férfi GS-bajnokok:

22: Rafael Nadal

21: Novak Djokovic

20: Roger Federer

14: Pete Sampras (amerikai)

12: Roy Emerson (ausztrál)

11: Rod Laver (ausztrál), Björn Borg (svéd)

10: Bill Tilden (amerikai)

Borítókép: A szerb Novak Djokovic az ausztrál Nick Kyrgios ellen játszik a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének döntőjében 2022. július 10-én.

MTI/EPA/Neil Hall