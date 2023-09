Csak egy példa: sok sportágban a világbajnokság egyben lezárja a szezont is. Amikor mi pályáztunk az idei vb-re, akkor négy-öt éve még az volt a koncepció, hogy a budapesti vb lesz a szezonzáró, szeptember 3-án legyen vége, de azóta is sok minden módosult. A vb időpontja előrébb ment, és még komoly versenyek vannak hátra a szezonból. Ezeknek a kihívásoknak is meg kell felelni majd az új állomáshelyemen