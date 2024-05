Labdarúgás 34 perce

A Leverkusen játékosai éhesek a döntőre, Rossi szerint a Roma nem csak védekezni fog

Csütörtök este megkezdődnek az Európa-liga elődöntős párharcai is: a Liverpoolt kiejtő Atalanta a Marseille, a tavalyi döntős AS Roma pedig a Bayer Leverkusen együttesét fogadja. A Roma és a Leverkusen párviadala több szempontból is pikánsnak ígérkezik.

Xabi Alonso, a Bayer Leverkusen vezetőedzője sajtóértekezletet tart a londoni Rush Green edzőközpontban 2024. április 17-én Forrás: MTI/AP-PA/Pool Fotó: John Walton

A tavalyi évhez hasonlóan idén is az AS Roma és a Bayer Leverkusen vívja egymással a labdarúgó Európa-liga egyik elődöntőjét, ezúttal viszont az olasz együttes egy csúcsformában lévő riválissal kerül szembe – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A párharc esélyesének így a Leverkusen tekinthető, ugyanakkor a rómaiak kiválóan teljesítenek Daniele De Rossi irányításával, aki januárban váltotta a kispadon Jose Mourinhót. Az első meccsre koncentrálnak Az akkor még José Mourinho által irányított olaszok 2023-ban 1–0-ra nyertek hazai pályán, majd 0–0-ra végeztek Németországban, így részt vehettek a budapesti döntőben, ahol büntetőrúgásokat követően a Sevilla nyerte meg a sorozatot. A Roma felkészítéséért a januárban kinevezett Daniele De Rossi felel, míg a Bayer Leverkusen csúcsformának örvend, Xabi Alonso irányítása alatt Európa egyik legjobb csapatává vált. A német gárda mostanra – történetében először – megnyerte hazája bajnokságát, ráadásul ebben az idényben még nem kapott ki tétmérkőzésen, veretlenségi sorozata pedig immáron 46 meccsből áll – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Ennek ellenére az olaszok edzője, Daniele De Rossi bízik a csapatában, amely szerinte nem csak védekezni fog. – Tudjuk, hogy a Leverkusen nagyon jól támad, de nekünk is veszélyesnek kell lennünk. Mivel kétmeccses a párharc, nekünk most csak az elsőre kell koncentrálnunk. A tavalyi évhez képest minden megváltozott. Nekik több lehet a hitük a győzelemben, mivel nemrég lettek bajnokok, és tisztában vannak azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy elhódítsák az Európa-liga trófeáját – mondta el az AS Roma edzője. A Farkasok évek óta kiemelkedően szerepelnek a nemzetközi porondon, az idei sorozat a negyedik év, amikor elődöntőbe jutottak valamelyik kupában, és most megszakítás nélkül harmadszor kerülhetnek fináléba. Két éve ugyanis megnyerték a Konferencia-ligát, míg tavaly az El-döntőjében veszítettek. Xabi Alonso csapata ellen viszont nehéz dolguk lesz, főleg, hogy a spanyol edző szerint a játékosai továbbra is éhesek a sikerre. Éhesek a döntőre A német bajnokcsapat szombaton úgy játszott 2–2-es döntetlent házigazdaként a VfB Stuttgarttal, hogy Robert Andrich a 96. percben egyenlített. Ez volt a Bayer 16. találata a mostani szezonban, ami a 90. percben, vagy azt követően született – írta meg az Origo. – Nem könnyű megmagyarázni, mi történt, a múlt hét után ismét az utolsó pillanatban találtunk be. Nincs rá magyarázat, miért fordul elő ilyen gyakran, de nekünk nagyon jó – nyilatkozta Alonso, aki leszögezte, bár a legfőbb céljukat már elérték, folytatni akarják remek szériájukat a szezon hátralévő részében is. – Tudjuk, hogy kik ellen kell játszanunk. Az új edzővel a Roma remek focit játszik, picit változott a játékstílusuk, de mi készen állunk ellenük az elődöntőben – mondta el Alonso. – Megvan bennünk a kellő szenvedély és éhség, hogy a döntőbe jussunk. A tavalyi szezon után itt az újabb esélyünk. Elképesztő hangulat lesz a római stadionban – nyilatkozta a német csapat edzője. A gárdát 2400 szurkoló kíséri el az olasz fővárosba. A Leverkusen csatára, Patrick Schick a tavalyi elődöntőt kihagyta sérülés miatt egykori csapata ellen, a cseh támadó viszont most már egészséges. – Jó lesz néhány régi csapattársat újra látni – mondta el a 28 éves csatár, aki 2019-ben igazolt a Leverkusenbe, és nagyon szeret Xabi Alonso csapatában játszani. A másik elődöntős párharcban az Atalanta az Olympique Marseille-jel csap össze. Az olaszok a Szoboszlai Dominiket is soraiban tudó Liverpoolt ejtették ki a negyeddöntőben, emellett nemrég bejutottak az Olasz Kupa fináléjába is. Ezzel szemben a francia bajnokságban pillanatnyilag hetedik Marseille a legjobb nyolc között a Benficával vívott kiélezett csatát, végül büntetőpárbaj után jutott tovább. Csütörtökön a francia városban kezdődik meg a harc a fináléért. Európa-liga, elődöntő, 1. mérkőzések Olympique Marseille (francia)–Atalanta (olasz) 21.00 AS Roma (olasz)–Bayer Leverkusen (német) 21.00

