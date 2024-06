A finn Lotta Hintsa hazájának egyik legismertebb magashegyi mászója - korábban szépségkirálynő volt Finnországban. A nő 2023 decemberében írta meg, hogy milyen szörnyű eset történt vele Nepálban, amikor egy nagyon híres hegymászó, ráadásul nem is akárki, meg akarta erőszakolni őt – írta meg az Origo.

A világ egyik leghíresebb hegymászója, Nirmal Purja

Fotó: Narayan Maharjan / Forrás: AFP

Önkielégítést végzett a nő előtt

A finn hegymászónő, a korábbi szépségkirálynő Lotta Hintsa a The New York Times című újságnak adott hosszabb interjújában megnevezte az erőszaktevőt: ő a világ egyik leghíresebb hegymászója, Nirmal Purja, akiről a Netflix is készített egy filmet. A nepáli hegymászóra még 2019-ben figyelt fel a világ, miután serpákból álló csapatával 189 nap alatt sikerült megmásznia a Föld tizennégy legmagasabb hegycsúcsát. Emberfeletti teljesítményével Purja számos rekordot megdöntött, ám a története ezzel nem ért véget. 2021 januárjában véghez vitte azt, ami korábban senkinek sem sikerült: télen, oxigénpalack nélkül meghódította a K2-t. Ilyen sikerek fényében meglepő, hogy a nepáli-brit férfi szexuális botrányba keveredett. Purja egy szállodai szobában letépte a nő ruháit, majd a sajátját is. A finn nő melltartóját is le akarta venni, de ez már nem sikerült neki, mert a lány próbált védekezni a támadás ellen. Amikor Purja látta, hogy semmi esélye nincs, lefeküdt az ágyra és a nő jelenlétében maszturbálni kezdett – olvasható az Origón.

Azt mondtam neki, hogy ne bántson, mert éppen megjött a menstruációm, de nem állt le. Egy ponton megérintette a hüvelyemet. Mikor végre eljutott az agyába, hogy nem akarok vele szexelni, nagyon frusztrált és csalódott lett. Elveszítette az érdeklődését irántam és ekkor végzett önkielégítést. Ezek után fogta magát, lezuhanyozott és úgy tett, mintha mi sem történt volna

– árulta le Hintsa, akinek vallomása után bejelentkezett egy másik női hegymászó is, aki hasonló "élményekről" számolt be.

Az ágyékára tette a kezét

Dr. April Leonardo, kaliforniai Quincy családorvosa 2021-ben találkozott Purjával egy nepáli teaházban. Később megtudta, hogy Purja a következő nyáron K2-mászást szervez. A doktornő 55 000 dollárt fizetett a két hónapos utazásért, amely 2022 júniusában kezdődött. Miután megérkeztek a K2 alaptáborába, körülbelül 17 000 láb magasságban, a mászócsapat szertartáson vett részt, amellyel tiszteletben tartották a hegyet és imádkoztak a biztonságos mászásért. A doktornő az ünneplés után egy szemeteszsákot keresett, ekkor futott össze Purjával, aki egy tárolósátorba vitte, hogy szemeteszsákot adjon neki. Odabent Purja megragadta a karját, magához húzta és megcsókolta.