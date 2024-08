A két bronzérem súlya megközelíti az egy kilót

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Kit hívott fel először a négyesben szerzett érem után?

– Először anyukámmal beszéltem, hogy látták-e, meg hogy láttam őket az éremátadáson, hogy ott integettek a lelátóról, és elmondtam neki, hogy egyelőre nem is tudom felfogni, hogy mennyi üzenet érkezett a telefonomra, szinte felrobbant. Jóval később a futam után már rengeteg program várt ránk, emiatt az éremátadó után is eltelt vagy három óra, miután a kezembe tudtam fogni a telefonomat.

– Mikor sírt utoljára?

– Úgy emlékszem, hogy a páros eredményhirdetése előtt minden kavargott bennem, és ott sírtam. Arra most nem emlékszem már, hogy amikor a dobogón álltunk és hallgattuk az új-zélandiak himnuszát, megkönnyeztem-e, de van esély rá.

– Hogy áll az olimpia utáni népszerűség kezelésével?

– Nagyon furcsa érzés azt elfogadni, befogadni, hogy mindenki, de mindenki örül nekünk. Igen, hogy nekünk örülnek, mert én is néztem nagyon kiskorom óta a sportversenyeket, és borzasztóan örültem, ha egy sportoló jól szerepelt, akár érmes, akár csak nagyon jó helyezést ért el. És ezt most furcsa érzés kapni azt a szeretetet, amit én is mondjuk adtam vagy gondoltam mások iránt. Még nehéz azt is elfogadni, hogy ennyi ember a szurkolónkká vált, meg örül nekünk. Egyelőre jó érzés. Kérdés, hogy hosszú távon ezt miként tudom kezelni, de igyekszem jól.