Ancsin Gábor góljával még az 1. percben megszerezte a vezetést a magyar válogatott. Ezt követően Mikler Roland egy parádés védéssel jelentkezett, ám hamarosan egalizáltak a dánok. A 10. minutumban már Dánia vezetett 6-2-re. A magyar csapat ekkor több hibával játszott, támadásban is pontatlanok volt, emellett könnyű labdákkal „segítette” ellenfelét. Hiába fogott három ziccert is Mikler, hamar hátrányba került a magyar együttes - tudósított a Magyar Nemzet.

Ligetvári Patrik (b) és Sipos Adrián (j), valamint a dán Simon Pytlick (k)

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Ilyen előzmények után a 15. percben felcsillant a remény, amikor sikerült feljönni 8–7-re. A dán szövetségi kapitány ekkor időt is kért, az újrakezdést követően pedig visszaállt a kétgólos differencia. A 19. percben Bodó Richárd gólja után már 9–9-et mutatott az eredményjelző, sőt, a dánok elrontott középkezdése után a vezetésért is támadhattunk, ám Fazekas Gergő nem tudott élni az eséllyel. A következő támadásnál már igen, Bodó újabb találatával 10–9-re vezetett a magyar csapat. A játékrészből hátralévő 10 percben kettővel is elhúzott Chema Rodríguez alakulata, az utolsó percben azonban Dánia megfordította az állást, 16–14-re vezetett az ellenfél.