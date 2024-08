– Tudtam, hogy ha belehalok, letörik mindkét lábam és lefújja a szél a karomat, akkor is meg kell nyernem. Úgy éreztem, hogy a feldobottságom közben Usain Boltot is le tudtam volna futni – mondta el a végletekig boldog Gulyás Michelle, aki nemrég végzett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, rendőr hadnagy, nyomozó. Így nem meglepetés, hogy a rendőrség is gratulált a friss olimpiai bajnoknak. Gulyás Michelle Vörös Zsuzsanna 2004-es athéni győzelme után nyert Magyarországnak aranyat öttusában, egyben a sportág tizedik ötkarikás diadalát aratta. Gulyás mellett ki kell emelni Guzi Blankát, is aki egy fantasztikus hajrával a negyedik helyen zárt női öttusában.

Az úszás nem sikerült a legjobban, az újabb hibátlan lovaglásra viszont nem panaszkodhatok. A kombinált számban pedig csak mentem, hajtott a közönség, amelyhez hasonló méretűt még sosem tapasztaltam versenyen. Tavasszal voltam egy focimeccsen, ott belegondoltam, hogy milyen jó lehet ennyi ember előtt sportolni. Most átélhettem ezt, erről álmodoztam. Úgy éreztem magam, mint egy focista, vagy mint a Gladiátor című filmben Maximus

– árulta el az olimpiai negyedik helyezett öttusázó.