Texas volt a befutó

A szombati döntőben nem sok embernek szúrt szemet, vagy jelen esetben fület, de ha valaki az Eurosporton/Maxon nem magyar, hanem angol kommentátorral nézte a finálét, akkor megüthette a fülét az, ahogy a beérkezés után a két szakértő Milák Kristófról beszél – derült ki az Origó oldaláról. Egészen pontosan azt mondták, hogy "Well, three swimmers based in America.... Milak the winner, based in Texas..…" azaz magyarrra fordítva: "Nos, három úszó Amerikában készült.... Milák, a győztes, Texasban...." (lenti videóban 2.10-2.21 között). Ha ez valóban így van, akkor az az egész olimpia eddigi legnagyobb szenzációja lenne, de ehhez kellene azért Milák Kristóf is, hogy megtörje a csendet és végre kiderüljön róla az igazság. A lenti videón 2.10-2.21 között hallható a fentebb leírt részlet, amelyet egy feliratozó programon is átfuttattunk, szó szerint az hangzik el, amit fentebb leírtunk. Milákot persze ez már a legkevésbé sem érdekli, hiszen megcsinálta azt, amit korábban csak Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás tudott, két olimpián is győzött, és figyelembe véve az elmúlt egy-másfél történéseit, az sem lenne meglepetés, ha újabb hosszú pihenőre vonulna, és azt sem zárhatjuk ki, hogy esetleg visszavonul. Nem ő lenne az első olimpiai bajnok magyar úszó, aki ilyen fiatalon, 24 évesen abbahagyja. Hogy messzebb ne menjünk, a már említett Egerszegi 22 évesen hagyott fel az élsporttal. Sós Csaba szövetségi kapitány szerint nincs még ideje erről beszélgetni, ezek most az öröm pillanatai.