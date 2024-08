– Egész nap a tévé előtt ültem, hogy még véletlenül se maradjak le semmiről. Ehhez igazítottam a főzést, de minden más házimunkát is, ahogy így lesz ez pénteken is – utalt a folytatásra a büszke nagymama nem sokkal azt követően, hogy 20 éves unokájuk, Sárika a női kajak négyesek 500 méteres versenyének döntőjében harmadik helyezést ért el Pupp Noémi, Csipes Tamara és Gazsó Alida Dóra társaságában.

– Hogy milyen érzések kavarognak most bennem? Aki még nem élt át hasonlót, nem tudja ezt. Egyszerűen leírhatatlan. Az utolsó száz métert pedig azt tetté még különlegesebbé, hogy emlékeztünk Sárikánk korábbi szavaira, aki ezt mondta: papa, mama, ez itt már a ti részetek, mert a végén engem már csak a szívem visz előre. Azok miatt lapátolok így, akik nekünk, nekem szurkolnak. Tudom, sokan vannak és ez nagy erőt ad.

Forrás: Heol Sport/Facebook

Jolika néni telefonján gyorsan gyarapodtak a gratulációk, az interjú közben másik lánya hívta, de akadt olyan is, aki csak azért nyomozta ki a számát, hogy ily módon fejezze ki elismerését, miközben évek óta nem is beszéltek egymással. Ám ez egy ilyen nap, méghozzá aranyos, mert bizony ez a bronz igenis az elsőséggel ér fel, mégha „csak” a dobogó harmadik fokát is jelenti.

– Sárika legutóbb körülbelül két hete járt nálunk, és mivel az Eszterházy egyetem hallgatója, máskor is meglátogat bennünket, ha az iskolai kötelezettségek ide szólítják – tette hozzá a nagypapa.

Jánosi László aztán arról is beszélt, hogy a lányaikat miként terelték a sport irányába, és hogy mennyi, de mennyi munka, lemondás és áldozatvállallás szükséges ahhoz, hogy valaki az olimpiai szereplésig eljusson.

A nagyszülők persze naprakészek Sárika és 17 éves öccse, Zalán eredményeit illetően. Megtudtuk például azt is, hogy párizsi szereplés előtt Sára említette a jó csapategységet és az egyéni kvalitásokat, ami akár messzire is viheti őket azzal együtt is, hogy ez az egység nemrég állt össze. Aztán meg tessék, egészen magasra értek fel.

– Addig még nem jutottunk, hogy beszélhessünk Sárikával, ahogy a helyszínen tartozkodó szülei sem kommunikáltak vele.

Vár rá még feladat, hiszen pénteken következik a páros, ahol Pupp Noémivel együtt áll rajthoz. Azt is nagyon várjuk, miként az is biztos, hogy a kedvenc plüss figurájának, a kockásfülű nyúlnak a nyakába odatesszük a mini bronzérmet és ezzel fogadjuk, amikor hazatérnek Párizsból.